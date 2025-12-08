Neue ARC Raiders Trials-Woche bringt epische Belohnungen für Zerstörungsfans

Mit dem Start der siebten Woche in ARC Raiders stehen dir ab sofort neue Trials-Herausforderungen zur Verfügung. Diese wöchentliche Aktivität bietet dir erneut die Möglichkeit, seltene Ausrüstungsgegenstände zu verdienen, indem du bestimmte Aufgaben erfüllst. Die Herausforderungen dieser Woche setzen besonders auf das Zerstören und Beschädigen von ARC-Feindtypen sowie das Durchsuchen von Supply Drops.

Neue Herausforderungen in Woche 7

Welche Aufgaben erwarten dich in Woche 7? Die Trials bestehen erneut aus fünf Aufgaben, bei denen du bis zu drei Sterne pro Herausforderung verdienen kannst. Je nach erreichter Sternewertung erhältst du unterschiedliche Belohnungen:

1 Stern: Ungewöhnlicher Gegenstand

2 Sterne: Seltener Gegenstand

3 Sterne: Epischer Gegenstand

Die Herausforderungen der aktuellen Woche lauten:

Zerstöre Ticks, Fireballs und Pops

Durchsuche Supply Drops

Füge Wespen Schaden zu

Füge Bastionen Schaden zu

Füge Königinnen oder Matriarchen Schaden zu

Tipps zur Bewältigung der Gegner

Wie kannst du bestimmte Feindtypen effizient besiegen? Viele der genannten Gegnerarten zählen zu den Standard-Feinden in ARC Raiders und sind leicht auffindbar. Ticks und Fireballs findest du häufig innerhalb von Gebäuden, ebenso wie Pops. Diese kleinen Gegner lassen sich schnell eliminieren, achte jedoch darauf, möglichst viel Schaden zu verursachen, bevor du sie zerstörst.

Wespen hingegen sind draußen unterwegs und verfügen über zwei seitlich angebrachte Triebwerke. Ein gezielter Schuss auf das Zentrum der Wespe, statt auf die Triebwerke, bringt dir mehr Schadenspunkte für die Herausforderung.

Besondere Herausforderungen mit Königin und Matriarchin

Warum gelten diese Gegner als besonders schwierig? Die Königin und die Matriarchin sind seltene Feinde, die nur bei bestimmten Events auf der Karte erscheinen. Hier reicht es jedoch aus, Schaden zu verursachen – ein vollständiger Kill ist nicht erforderlich. Nutze Map-Events gezielt, um diesen Gegnern zu begegnen, und konzentriere dich auf Schadensoutput statt auf Eliminierung.

Belohnungen und Saisonfortschritt

Welche Vorteile bietet dir der Saisonrang? Neben den regulären Belohnungen für jede Herausforderung profitierst du auch vom allgemeinen Fortschritt innerhalb der laufenden Saison. Mit jedem höheren Rang verbessert sich die Qualität der saisonalen Belohnungen, die du am Ende erhältst.

Wer jetzt aktiv bleibt, kann sich also nicht nur epische Items sichern, sondern auch seinen Stash sinnvoll aufstocken – besonders im Hinblick auf die anstehende Expedition.

Vorbereitung auf die erste Expedition

Was solltest du vor dem Start der Expedition wissen? Vom 17. bis 22. Dezember 2025 findet die erste Expedition in ARC Raiders statt. Dabei wird dein gesamter In-Game-Fortschritt zurückgesetzt. Wer vorher möglichst viele hochwertige Items sammelt, profitiert von zusätzlichen Belohnungen wie kosmetischen Items, zwölf weiteren Stash-Slots und bis zu fünf Skillpunkten pro einer Million Stash-Wert.

Nutze die verbleibende Zeit und schließe die Trials-Herausforderungen der Woche ab, um dich optimal für die Expedition zu wappnen.

ARC Raiders bleibt aktiv und herausfordernd

Wie entwickelt sich ARC Raiders seit dem Launch? Seit dem Release am 30. Oktober 2025 hat sich ARC Raiders kontinuierlich weiterentwickelt. Das Spiel von Embark Studios setzt auf PvPvE-Gameplay in einem postapokalyptischen Zukunftsszenario auf der Erde im Jahr 2180. Mit regelmäßigen Balance-Patches wie dem Update 1.4.0 vom 27. November 2025 und neuen Inhalten wie den Trials sorgt das Spiel für andauernde Motivation.

Ob du allein, zu zweit oder im Dreierteam unterwegs bist – die dynamischen Missionen, das taktische Gameplay und die Jagd nach Loot auf der Oberfläche machen ARC Raiders zu einem der interessantesten Extraction Shooter des Jahres.

Wie gefällt dir die Auswahl der Trials in Woche 7? Findest du die Gegner abwechslungsreich oder vermisst du neue Herausforderungen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!