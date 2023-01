Nerd in the Dirt: Ist Trymacs Show erfolgreicher als 7 vs. Wild Staffel 2?

7 vs. Wild Staffel 2 war 2022 das erfolgreichste Format auf YouTube. Monatelang haben Fans auf die Ausstrahlung hin gefiebert. Die Serie hat einen wahren Hype rund um Survival-Shows ausgelöst. Davon hat sich auch Trymacs anstecken lassen und deshalb seine eigene Serie gestartet. Wir schauen uns an, ob Nerd in the Dirt „7 vs. Wild“ vom Erfolgsthron stürzen könnte.

Wahnsinnige Klickzahlen bei 7 vs. Wild: Panama

Der Erfolg war zwar abzusehen, in welchem Ausmaß war jedoch nur wenigen klar. 7 vs. Wild Staffel 2 hat unglaublich hohe Aufrufzahlen generiert. Mit insgesamt knapp 115 Millionen Klicks ist es das erfolgreichste YouTube-Format in Europa. Die Aufmerksamkeit rund um Fritz Meinecke und seine Serie hat große Wellen geschlagen.

Trymacs hat sich die Folgen in seinen Streams live angeschaut. Er war so gefesselt, dass er mit Nerd in the Dirt sein eigenes Survival-Format gestartet hat. Zusammen mit drei anderen Streamern und einem Experten ging es für ihn in die eisige Wildnis Finnlands. Die Videos ihrer Durchquerung werden gerade nach und nach auf YouTube veröffentlicht.

Viele werden sich nun zurecht fragen: Wie schneidet das Projekt gegen 7 vs. Wild ab? Könnte es die Erfolgsserie vom Thron stoßen?

Nerd in the Dirt kann 7 vs. Wild nicht schlagen

Mithilfe der Daten von Social Blade haben wir uns die Zahlen der Serien und die Abonnentenentwicklung beider Kanäle angeschaut (Stand 6. Januar 2023):

Durchschnittliche Klicks

Nerd in the Dirt : 744.150 Klicks pro Folge

: 744.150 Klicks pro Folge 7 vs. Wild: Panama: 7,2 Millionen Klicks pro Folge

Abonnentenzuwachs seit der ersten Folge

Nerd in the Dirt : +10.000 Abos

: +10.000 Abos 7 vs. Wild: Panama: +590.000 Abos

Geschätzte Einnahmen pro Folge im groben Durchschnitt

Nerd in the Dirt : 197 bis 4.600 US-Dollar

: 197 bis 4.600 US-Dollar 7 vs. Wild: Panama: 2.100 bis 49.600 US-Dollar

Es ist unschwer zu erkennen, dass „7 vs. Wild“ Trymacs YouTube-Format „Nerd in the Dirt“ in jeder dieser Kategorien schlägt. Es ist jedoch nicht zu vernachlässigen, dass 7 vs. Wild Monate zuvor bereits in aller Munde war. Trymacs Projekt dagegen ist recht spontan entstanden und sollte wahrscheinlich bei weitem nicht den Produktionsaufwand von Meineckes Serie erreichen.

Nerd in the Dirt ist trotz der geringeren Zahlen keinesfalls ein Flop. Die Serie ist auf Trymacs Kanal durchaus eine seiner erfolgreichsten.