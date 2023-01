Wie viele Folgen Nerd in the Dirt wird es geben? Genaues dazu hat Trymacs nicht verraten. Es ist jedoch durchaus wahrscheinlich, dass wir ähnlich viele Folgen wie bei 7 vs. Wild bekommen könnten. Damit würden noch circa zehn Folgen ausstehen.

Trymacs hat bereits angekündigt, dass es nach Finnland weitere Staffeln „Nerd in the Dirt“ geben soll. Unterschiedliche Klimazonen wie Sandwüste und Tropen sollen dabei erkundet werden.

Nerd in the Dirt ist ein neues Survival-Projekt auf YouTube . Die Folgen erscheinen auf dem Kanal von Trymacs , der selbst Teilnehmer im Format ist. Zusammen mit drei weiteren Streamern und einem Experten machen sie die Wildnis von Finnland unsicher.

Nerd in the Dirt: Wann erscheinen die neuen Folgen? – Episoden-Guide

