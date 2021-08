Naughty Dog: Kommen neue Titel von Uncharted und The Last of Us?

Naughty Dog ist wohl eines der gefragtesten und etabliertesten Entwicklerstudios der Spiele-Branche. Mit Kult-Klassikern wie der Uncharted-Reihe oder den gleichsam hochgelobten wie erfolgreichen The Last of Us-Spielen hat sich das Studio einen festen Platz in der Industrie gesichert.

Viele Infos zu gegenwärtigen Projekten des Entwicklers gibt es derzeit aber nicht. Ein Multiplayer-Titel befindet sich in Arbeit und die Wahrscheinlichkeit ist mehr als hoch, dass er mit The Last of Us Part 2 in Verbindung steht, wie bereits von vielen vermutet. Über einen dritten Teil oder gar ein neues Abenteuer mit Nathan Drake hat man sich jedoch ausgeschwiegen – bis jetzt.

Naughty Dog deutet auf neue Projekte von Uncharted und The Last of Us hin

In einem Interview mit Game Informer verriet Evan Wells, Co-Präsident von Naughty Dog, dass man mit den beiden Franchises noch nicht abgeschlossen habe. Konkret fragte Game Informer:

„Ihr habt eigentlich einen Schlussstrich unter die Uncharted-Reihe gesetzt, aber ihr habt immer noch das The Last of Us-Multiplayer-Projekt in Arbeit. Wollt ihr weiter an den IPs arbeiten, die ihr etabliert habt oder habt ihr mittlerweile das Verlangen, neue Dinge zu erschaffen?“

Wells entschied sich für eine diplomatische Antwort, entfachte bei einigen Fans aber wohl das Feuer der Hoffnung:

„Ich denke, die einfache Antwort ist: Beides. Ich finde es ist spannend, eine neue IP zu entwickeln, aber es gibt immer noch eine Menge Liebe für Uncharted und The Last of Us und ich denke, ihr werdet beide Formen von Projekten von uns in der Zukunft sehen.“

Konkretere Infos liefert er natürlich weder zu neuen Titeln noch zu Fortsetzungen der genannten Franchises. Trotzdem dürften sich viele Spieler*innen auf die Aussicht, geliebte Reihen auch in der Zukunft besuchen zu können, sehr gefreut haben. Und wie Neil Druckmann bereits verriet, hat der gute Mann ja schon einige Ideen zu einem möglichen dritten The Last of Us.