Metroid Dread Boss-Guide: Chozo-Robosoldat besiegen (Lösung, Hilfe)

Der Chozo-Robosoldat ist der dritte Boss, gegen den Samus Aran in Metroid Dread kämpft. Der Kampf beginnt (anders als bei den zwei vorherigen Bossen) ohne Vorwarnung, nachdem Samus in Ferenia die Wahrheit hinter den Geschehnissen auf ZDR erfahren hat. Direkt nach der Cutscene werdet ihr von diesem gefährlichen Krieger angegriffen. Wie ihr siegreich aus diesem kleineren Bossfight geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Metroid Dread Boss-Guide: Chozo-Robosoldat

Der Robot Chozo Soldier erfordert sehr gute Reflexe eurerseits und verfolgt euch stets mit hoher Geschwindigkeit über alle Plattformen der Arena. Dieser Kampf kann durchaus einige Neuversuche benötigen. Aus diesem Grund erklären wir euch, wie ihr den Boss am besten besiegt.

Metroid Dread: Glorreiche Rückkehr für Samus Aran! – unser TEST

So besiegt ihr den Chozo-Robosoldaten

Anders als bei Corpius und Kraid, den ersten beiden Bossen, findet der Kampf gegen den Chozo-Robosoldaten nicht in mehreren Phasen statt. Dieser Gegner besitzt nur eine Phase. Dennoch kann das Duell schnell für euch vorbei sein, wenn ihr nicht aufpasst.

Bleibt in Bewegung: In der recht großen Arena habt ihr guten Bewegungsfreiraum. Das solltet ihr ausnutzen und immer in Bewegung bleiben, um euch nicht vom Robosoldaten einholen zu lassen. Ansonsten segnet ihr sehr schnell das Zeitliche.

Missiles sind das effektivste Mittel: Nutzt nur die Raketen, da Charge Beams zu lange zum Aufladen brauchen und normale Beams nicht genug Schaden austeilen. Trefft den Robosoldaten bei jeder Gelegenheit, die sich bietet mit den Raketen und bleibt nicht zu lange an einer Stelle stehen. Ihr könnt diesen Gegner am ganzen Körper Schaden zufügen. Es gibt keine spezielle Schwachstelle.

Prescht der Chozo-Robosoldat mit seiner blauen Klinge auf euch zu, habt ihr die Chance zum Melee-Konter. © Nintendo

Der Robot Chozo Soldier nutzt einen Mix aus schnellen Nahkampfattacken und Beam-Schüssen:

Beams: Auf Distanz schießt er mit Beams in zwei Varianten auf euch, denen ihr mit Sprüngen gut ausweichen können solltet. Einerseits schießt er drei kleine Beams schnell hintereinander, die moderaten Schaden austeilen oder aber er lädt seinen Schuss für einen einzigen, stärkeren Beam auf. Währenddessen heizt ihr ihm immer wieder mit Missiles ein.

Auf Distanz schießt er mit Beams in zwei Varianten auf euch, denen ihr mit Sprüngen gut ausweichen können solltet. Einerseits schießt er drei kleine Beams schnell hintereinander, die moderaten Schaden austeilen oder aber er lädt seinen Schuss für einen einzigen, stärkeren Beam auf. Währenddessen heizt ihr ihm immer wieder mit Missiles ein. Blaue Klinge: Für den Nahkampf prescht der Boss mit seiner blau aufleuchtenden Klinge auf euch zu. Sein Angriff hat eine gute Reichweite, aber ihr könnt den Melee-Konter nutzen und anschließend mit einer Extrasalve Missiles angreifen. Alternativ könnt ihr über den Angriff auch hinweg springen und ihm so ausweichen. Am besten nutzt ihr dafür direkt nach dem Sprung den Flash Shift, um über den Kopf des Robosoldaten hinweg zu schießen.

Für den Nahkampf prescht der Boss mit seiner blau aufleuchtenden Klinge auf euch zu. Sein Angriff hat eine gute Reichweite, aber ihr könnt den Melee-Konter nutzen und anschließend mit einer Extrasalve Missiles angreifen. Alternativ könnt ihr über den Angriff auch hinweg springen und ihm so ausweichen. Am besten nutzt ihr dafür direkt nach dem Sprung den Flash Shift, um über den Kopf des Robosoldaten hinweg zu schießen. Rote Klinge: Dieser Angriff ist im Grunde derselbe wie mit der blauen Klinge, mit dem Unterschied, dass ihr ihn nicht kontern könnt. Hier hilft es nur, ihm mit einem Sprung und direkt danach ausgeführtem Flash Shift über den Kopf des Robosoldaten hinweg auszuweichen. Nutzt den kurzen Zeitraum nach dem Ausweichen dafür, ihm noch die ein oder andere Missile hinterher zu jagen.

Heizt ihm im Kampf unentwegt mit Missiles ein. Seinen Beam-Angriffen solltet ihr nicht schwer ausweichen können und am besten schafft ihr es, seinen blauen Klingen-Angriff zu kontern. Übt das ruhig in einigen Anläufen, um das Timing rauszubekommen.

Ihr kämpft noch öfter gegen diesen Gegner

Ihr werdet im weiteren Spielverlauf noch einige weitere Male gegen Chozo-Robosoldaten kämpfen müssen. Alle Kämpfe laufen gleich ab. Ihr werdet sogar bei einem Gefecht gegen zwei gleichzeitig antreten. Mit neuen Fähigkeiten sollte der Kampf im späteren Spielverlauf aber keine so großen Probleme mehr darstellen, insbesondere mit der Storm Missile, die mehrere Schüsse auf einmal auf den Gegner donnert, ist der Feind ein leichteres Ziel.