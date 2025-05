Metaphor ReFantazio jetzt im Xbox Game Pass – Ein Muss für RPG-Fans 2024

Xbox Game Pass hat sich einen der besten Titel des Jahres 2024 gesichert: Metaphor: ReFantazio. Dieses Rollenspiel, das von Studio Zero entwickelt und von Atlus veröffentlicht wurde, hat im vergangenen Jahr mit seiner preisgekrönten Geschichte und seinem Gameplay für Furore gesorgt. Das Spiel wird besonders Fans von Persona und Shin Megami Tensei ansprechen, da es von dem Team hinter den beliebten Persona-Spielen stammt.

Metaphor: ReFantazio bietet eine faszinierende Geschichte, die in der mittelalterlichen Fantasy-Welt des Vereinigten Königreichs von Euchronia spielt. Hier wird der Spieler in die Rolle von Will, einem jungen Magier und Freund des verfluchten Prinzen, versetzt. Der Prinz fiel nach einem missglückten Attentat in einen tiefen Schlaf, und es ist nun an Will, die Unterstützung des Volkes zu gewinnen und den Fluch zu brechen.

Einzigartige Gameplay-Elemente

Was macht das Gameplay von Metaphor: ReFantazio so besonders? Das Spiel kombiniert klassische rundenbasierte Kampfmechaniken mit Echtzeit-Action, was den strategischen Anspruch erhöht. Spieler können Gegner direkt angreifen, um einen Vorteil zu erlangen, oder werden in Hinterhalte verwickelt. Besiegte Gegner hinterlassen Erfahrungspunkte, die zur Entwicklung der Charaktere genutzt werden.

Ein weiteres Highlight ist das Archetypen-System, das dem Spiel eine zusätzliche taktische Tiefe verleiht. Diese Archetypen sind physische Manifestationen der inneren Ängste der Charaktere und fungieren als das Job-System des Spiels. Sie bieten einzigartige Fähigkeiten, die im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden können.

Ein preisgekröntes Abenteuer

Welche Anerkennung hat Metaphor: ReFantazio erhalten? Metaphor: ReFantazio wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter Bestes Rollenspiel, Beste Erzählung und Beste künstlerische Leitung bei den Game Awards 2024. Auf Metacritic erhielt das Spiel eine beeindruckende Bewertung von 94 und wurde als viertbestes Spiel des Jahres 2024 eingestuft, nur knapp hinter Balatro und Astro Bot.

Für Gamer, die sich in eine tiefgründige Geschichte mit strategischen Kämpfen stürzen möchten, ist Metaphor: ReFantazio ein Muss. Die Verbindung von Storytelling und Gameplay macht es zu einem der herausragendsten Rollenspiele der letzten Jahre.

Andere herausragende Titel im Xbox Game Pass

Welche anderen Spiele sind im Xbox Game Pass erhältlich? Neben Metaphor: ReFantazio bietet der Xbox Game Pass auch andere hochgelobte Spiele wie Balatro und Indiana Jones and the Great Circle. Balatro, ein pokerbasiertes Roguelike-Deck-Building-Spiel, hat durch seine innovativen Spielmechaniken und seinen Erfolg bei den Game Developers Choice Awards viel Aufmerksamkeit erregt.

Indiana Jones and the Great Circle, ein Action-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ spielt, bietet eine spannende Geschichte und abwechslungsreiche Gameplay-Elemente, die sowohl Action als auch Erkundung vereinen.

Deine Meinung zählt

Planst du, Metaphor: ReFantazio auf dem Xbox Game Pass auszuprobieren? Hast du es bereits gespielt, als es letztes Jahr veröffentlicht wurde? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten mit uns!