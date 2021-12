Mega Man ist zurück! Seit geraumer Zeit schon planen die Macher mit einer Verfilmung der Kultfigur der beliebten Spielreihe von Capcom. Zunächst war von einem Kinofilm die Rede, ganz so wie „Sonic the Hedgehog“ – in Kürze wird der blaue Igel mit einem 2. Kinofilm zurück auf der großen Leinwand erwartet.

Doch die Produktion eines „Mega Man“-Films kam in den letzten Jahren nicht wirklich voran, so dass das Projekt zunächst wieder auf Eis gelegt wurde. Hinzu kommt, dass das Filmstudio 20th Century Fox nach der Übernahme durch Disney abgesprungen war. Nun bestätigen die Macher mit Netflix einen neuen Partner gefunden zu haben. Der Erfolg von „Sonic the Hedgehog“ könnte sich hier auszahlen.

Netflix entwickelt einen Mega Man-Film

Demnach dürfen sich Fans des blauen Blechmanns auf einen kommenden Live-Action-Film bei Netflix freuen. Die freudige Nachricht wurde inzwischen von den Produzenten Henry Joost und Ariel Schulman des Studios Supermarché bestätigt. Mattson Tomlin (The Batman) soll das Drehbuch schreiben.

Wann der Film jedoch in Produktion gehen wird, ist noch nicht bekannt. So könnte es noch eine ganze Weile dauern, bis wir einen realen Mega Man zu Gesicht bekommen. Spannend bleibt auch, wer in die Rolle des blauen Blechmanns schlüpfen wird, oder ob er als CGI-Element eingebunden wird.

Das „Mega Man“-Franchise umfasst seit dem Start des ersten Spiels im Jahr 1987 inzwischen rund 132 Games mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren. Der bislang letzte Titel der Jump-’n’-Run-Reihe erschien mit Mega Man 11 im Oktober 2018.

Netflix und Co: Videospiel-Adaptionen erleben neuen Boom

Videospiel-Adaptionen sind wieder schwer im kommen, auch bei Netflix. Schließlich möchte der Marktführer unter den VoD-Diensten demnächst selbst ins Videospielgeschäft einsteigen. Derweil dürfen sich Fans auf eine 2. Staffel von The Witcher in wenigen Tagen auf dem Streaminganbieter freuen, wo zuvor schon die Anime-Serie Castlevania Erfolge feierte. Zusätzlich entwickelt Netflix einen Resident Evil-Film und eine Tomb Raider-Serie, ebenso wie eine Pokémon Live-Action-Serie.

Spiele-Fans dürfen sich darüber hinaus auf eine erste Halo-Serie freuen, Chris Pratt wird zum Publikumsliebling Mario der gleichnamigen Kultspielreihe, ein Uncharted-Film mit Spidey-Darsteller Tom Holland als junger Nathan Drake kommt demnächst in die Kinos und eine The Last of Us-Serie wird für HBO gedreht. Wir haben euch hier einmal alle derzeit in Arbeit befindlichen Spieladaptionen aufgelistet:

