Sony Pictures kündigt mit Uncharted eine erste Verfilmung der erfolgreichsten PlayStation-Reihe von Naughty Dog an. Spidey-Darsteller Tom Holland schlüpft darin in die Rolle des noch jungen Nathan Drake, der gemeinsam mit seinem Mentor Sully (dargestellt von Mark Wahlberg, „Transformers: The Last Knight“) sein erstes großes Abenteuer bestreiten wird.

Inzwischen ist es so weit und der erste Trailer zum Film ist heute erschienen. Ein paar erste Bilder von den beiden Abenteuern und Schatzsuchern gab es bereits vor einigen Monaten und nun folgen die ersten Bewegtbilder. Ein Kinostarttermin wurde Corona-bedingt auf Frühjahr 2022 verschoben. Hier ist der offizielle Trailer:

Trailer enthüllte bekannte Szene aus den Games

Während Fans mit Spannung auf die erste Spielverfilmung mit Tom Holland als jungen Drake warteten, lässt der erste Trailer sicherlich die Herzen der Fans höher schlagen: Denn die gezeigten Szenen enthüllen viele bekannte Elemente und Szenen aus den Games: So etwa fällt Holland ganz so wie „Uncharted 3“ aus einem Flugzeug durch die Luft und muss sich an der herausfallenden Fracht hoch hangeln.

Auch bekannte Charaktere aus den Games spielen im Film mit, allen voran Nathan Drake, Sully sowie Chloe Frazer, Sam, Elena, Nadine und weitere.

Regisseur des Films, Ruben Fleischer, erklärte bereits, dass er „den Film sowohl für Hardcore-Fans des Spiels gemacht hat als auch für jene, die die Reihe noch nicht kennen. Beide Gruppen werden von diesem unglaublich unterhaltsamen und actiongeladenen Film gleichermaßen begeistert sein.“

Uncharted-Film: Dieses Detail wurde direkt aus den Spielen übernommen

Erste Story-Details zu Nathan Drakes Origin-Story

Worum geht es im „Uncharted“-Film? Im Gegensatz zur populären Spielreihe erzählt der Film von den Anfängen des jungen Nathan Drake, wie er seinen späteren Mentor und Freund Sully kennenlernt und mit ihm sein erstes großes Abenteuer besteht – bevor er zum legendären Schatzsucher aus den Games wird.

Zur weiteren Besetzung des Films gehören Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“), Sophia Ali („Grey’s Anatomy“) und Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“). Die Regie führt Ruben Fleischer („Zombieland“, „Venom“), gedreht wird unter anderem auch in den Babelsberger Filmstudios in Potsdam.

Ein neuer Release-Termin steht bereits für den 20. Februar 2022 in den deutschen Kinos fest. Sollte die Abenteuergeschichte an den Kinokassen ein Erfolg werden, dürften sicherlich weitere Filme folgen.

Uncharted-Reihe für PS5 angekündigt

Derweil dürfen sich Fans der Spielreihe auf die kürzlich angekündigte Uncharted: Legacy of Thieves Collection freuen, die ein Next-Gen-Update für PlayStation 5 und den PC die erfolgreichen Titel Uncharted 4 und The Lost Legacy mit 4K-Auflösung bietet. Ein Release-Termin ist für Anfang 2022 geplant, also passend zum Kinostart des ersten „Uncharted“-Films.