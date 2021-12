Nachdem der erste Teil zu einem Überraschungshit an den internationalen Kinokassen avancierte, war ein Sonic the Hedgehog 2 schnell beschlossene Sache. Zum kommenden Leinwand-Abenteuer des vermutlich berühmtesten blauen Igels der Welt wurde im Rahmen der diesjährigen Game Awards ein erster Trailer veröffentlicht. In diesem sehen wir erstmals den ebenfalls aus der Videospiel-Vorlage bekannten Fanliebling Knuckles.

Sonic the Hedgehog 2: Knuckles und Tails sind mit dabei

Die Geschichte des zweiten Kinofilms setzt einige Zeit nach den Geschehnissen des Vorgängers an. Sonic genießt sein Leben mit seinem Kumpel Tom, doch als der böse Doctor Eggman zurückkehrt, muss sich der kleine Held erneut zum Kampf bereit machen. Allerdings hat der Schurke diesmal Unterstützung im Schlepptau.

Bei seiner Verstärkung handelt es sich um Knuckles, den Sonic nicht einmal mit seiner übermenschlichen Geschwindigkeit erledigen kann. Stattdessen verhöhnt der kräftig gebaute rote Igel unseren blauen Protagonisten und schickt ihn mit einem heftigen Schlag auf die Bretter. Glücklicherweise hat auch Sonic einen tierischen Freund an der Seite: Tails. Den kleinen gelben Fuchs sehen wir im Trailer gemeinsam mit Sonic an Bord eines Doppeldecker-Flugzeugs.

„Sonic the Hedgehog 2“ wird erneut von Regisseur Jeff Fowler („Wo die wilden Kerle wohnen“) inszeniert. In den Hauptrollen sind wieder James Marsden und Jim Carrey zu sehen. Im englischen Original sind darüber hinaus Ben Schwarz, Idris Elba und Colleen O’Shaughnessy als die Stimmen von Sonic, Knuckles und Tales zu hören.

Ab dem 31. März 2022 wird „Sonic the Hedgehog 2“ in den deutschen Kinos laufen. Allzu lange müsst ihr euch also nicht mehr gedulden, bis der Film hierzulande starten wird.