Netflix Games geht mit den ersten 5 Mobile-Spielen an den Start

Netflix erweitert sein Angebot an Filmen und Serien künftig mit Mobile Games. Der Streamingdienst hat seine Pläne für den Einstieg ins Videospielgeschäft bereits frühzeitig angekündigt und nach monatelanger Vorbereitungszeit und einer intensiven Testphase fällt nun der Startschuss für Netflix Games.

Zum Auftakt werden 5 erste Mobile-Games für Netflix-Kunden vorgestellt, wie Stranger Things-Spiele nach dem Netflix-Serienhit. Wir zeigen euch hier, wie der neue Service funktioniert und worauf man achten sollte.

Wie funktioniert Netflix Games und was kostet es?

Das neue Angebot von Netflix Games steht uneingeschränkt sämtlichen Abonnenten des Streamingdienstes zur Verfügung – ohne extra Kosten! Jedoch gibt es zum Launch noch einige Einschränkungen zu beachten: So sind die Mobile-Games zunächst nur auf Android-Geräten spielbar. Die Verfügbarkeit für Apples Geräte wie iPhones oder iPads wird nachgereicht.

Netflix Games: Diese technischen Voraussetzungen gibt es zu beachten

Netflix Games steht sämtlichen Kunden des Streamingdienstes zur Verfügung. Man benötigt also nichts weiter als ein Netflix-Abo und die Mobile-App. Auch gibt es keine Werbung, keine zusätzlichen Gebühren und keine In-App-Käufe, betont das in Kalifornien ansässige Unternehmen in einem offiziellen Statement.

Derzeit sind die Mobile Games von Netflix weltweit zunächst nur für Android-Geräte wie etwa von Google verfügbar. Eine Umsetzung für Apple-Geräte wie iPhones oder iPads mit iOS Betriebssystem wird nachgereicht.

Netflix Games auf Android-Geräten © Netflix

Und so funktioniert Netflix Games:

Beim Einloggen mit dem Netflix-Profil in die App

werden Mitgliedern mit einem Android-Handy eine Games-Reihe und -Registerkarte angezeigt, über die Spiele zum Herunterladen ausgewählt werden können.

eine Games-Reihe und -Registerkarte angezeigt, über die ausgewählt werden können. wird Mitgliedern mit einem Android-Tablet eine Games-Reihe angezeigt. Alternativ könnt ihr Spiele über das Drop-down-Menü „Kategorien“ auswählen.

Kinderschutz: Die Games sind aus Sicherheit nicht in den Profilen von Kids enthalten, sondern nur in den Profilen der Erwachsenen – somit in den Profilen der Eltern und Erziehungsberechtigten. Zudem wurde eine PIN eingerichtet, um den Kindern den Zugriff auf Profilen von Erwachsenen zu verwehren. Die gleiche PIN ist erforderlich, um sich bei Netflix anzumelden und das Spiel auf einem Gerät zu spielen.

Netflix Games auf verschiedenen Geräte und offline verfügbar

Netflix-Kunden können mit dem gleichen Profil auf mehreren Mobilgeräten spielen, jedoch existiert ein Gerätelimit. Wer das Limit erreicht hat, wird vom Dienst benachrichtigt. Bei Bedarf kann man nicht (mehr) genutzte Geräten abmelden oder sie über Netflix.com deaktivieren, um einen Platz freizugeben.

Mobile Games ist in vielen Sprachen verfügbar und wird automatisch ans Netflix-Profil festgelegte Einstellung gesetzt. Wenn eure Sprache noch nicht verfügbar ist, wird für die Spiele standardmäßig Englisch verwendet.

Während einige Mobile Games eine Internetverbindung benötigen, können andere auch offline gespielt werden – ideal etwa für Reisen im Ausland oder falls es eine schlechte WLAN- oder Netzabdeckung gibt.

Stranger Things Mobile-Game im Retro-Style © Netflix

Welche Spiele gibt es bereits bei Netflix Games?

Zum Launch von Netflix Games stehen zunächst 5 Mobile-Spiele zur Auswahl. Dazu gehören unter anderem die beiden Action-Adventures „Stranger Things 3“ und „Stranger Things 1984“, die auf der gleichnamigen Mystery-Serie von Netflix basieren. Hinzu kommen drei kleinere Sport- und Geschicklichkeitsspiele, große Titel sucht man bislang aber noch vergebens. Allerdings möchte der Streamingdienst das Angebot im Verlauf der nächsten Monate deutlich auszubauen. Hierzu hat Netflix bereits ein Entwicklerstudio übernommen und weitere Pläne angekündigt.

Das sind die ersten Videospiele bei Netflix Games:

Stranger Things 3

Stranger Things 1984

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

Stranger Things: Staffel 3: Offizielles Netflix-Spiel angekündigt!