The Last of Us-Serie findet in Nick Offerman den neuen Bill-Darsteller

Bill in „The Last of Us“ © Naughty Dog

Der US-Sender HBO, Heimat der Erfolgsserien „Game of Thrones“ und „Westworld“, entwickelt derzeit gemeinsam mit Naughty Dog-Chef Neil Druckmann eine Serie nach der erfolgreichen Spielreihe The Last of Us. Während bereits die Dreharbeiten in vollem Gange sind, überraschte jetzt die Umbesetzung einer der wichtigen Charaktere.

Neben Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie ergänzt nun Nick Offerman in der Rolle als Bill die Besetzung. Der zuvor für den Part vorgesehene Con O’Neill hat scheinbar die Produktion wieder verlassen, Gründe seien wohl terminliche Schwierigkeiten mit seinen anderen Projekten. Inzwischen hat Naughty Dog die neue Besetzung von Bill offiziell (per Twitter) bestätigt, der schon mal optisch eine gute Wahl ist:

Welcome to The Last of Us, @Nick_Offerman! We're so stoked to see you bring Bill to our TV screens!https://t.co/oxluGsllMU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 7, 2021

Erste Story-Details zur The Last of Us-Serie

Worum geht es in „The Last of Us“? Das Survival-Horror-Action-Adventure spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte. Zunächst einmal müssen sich Ellie und Joel auf ihrem beschwerlichen Weg gegen zahlreiche Gefahren behaupten – dabei sind die Mutanten nicht die einzigen Gegenspieler der beiden. Das ist auch der Grund, weshalb die beiden Ellis besondere Eigenschaften vor anderen geheim halten.

Die Serie soll laut den Machern die Story des ersten Spiels wiedergeben und sich dabei eng an die Vorlage halten, versprach bereits Neil Druckmann. Der Spielentwickler und Chef von Naughty Dog ist persönlich an der Adaption beteiligt. Seiner Aussage nach soll man sich aber die eine oder andere kreative Freiheit erlaubt haben, die zwingend notwendig seien, um einen besseren Effekt zu erzielen. Schließlich hat man es hier mit einem anderen Medium zu tun, bekräftigte Druckmann.

Besetzung zur Serie steht fest

Neben Joel-Darsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey als Ellie sind in weiteren Hauptrollen Gabriel Luna als Tommy, Merle Dandridge als Marlene, Nico Parker als Sarah, Jeffrey Pierce als Perry, Murray Bartlett als Frank und Anna Torv als Tess dabei.

Die erste Staffel umfasst 10 Episoden und wird voraussichtlich Mitte 2022 mit der Produktion fertig sein. Ein Releasetermin auf HBO für frühestens Ende 2022/Anfang 2023 steht noch nicht fest.

Inzwischen laufen bereits die Filmarbeiten, die zuletzt für einige Schlagzeilen sorgten: Fans hatten die Dreharbeiten massiv gestört, so dass teilweise sogar die Filmarbeiten abgebrochen werden mussten:

