Im Rahmen der Opening Night Live im Vorfeld der digitalen gamescom 2020 zeigte Electronic Arts einen neuen Trailer zu dem VR-Shooter Medal of Honor: Above and Beyond. Nun haben EA, Entwickler Respawn Entertainment und Oculus während Facebook Connect verkündet, dass der Titel weltweit am 11. Dezember 2020 veröffentlicht wird. Somit könnt ihr Anfang Dezember in die Stiefel eines Pioniers schlüpfen, der vom OSS angeworben ist. Das Office of Strategic Services war der Vorgänger der heutigen CIA und im Zweiten Weltkrieg mit der Spionage und Sabotage hinter feindlichen Linien beauftragt. „Die Medal of Honor-Reihe ist schon immer dafür bekannt gewesen, die unbekannten Geschichten von Kriegshelden zu erzählen. Seit 1999 der erste Teil der Reihe veröffentlicht wurde, war es immer unser Ziel, bodenständige und emotional ansprechende Spiele zu entwickeln, die den Erlebnissen der Soldaten, die selbst in diesen Kriegen gekämpft haben, gerecht wurden“, sagt Peter Hirschmann, Director bei Respawn Entertainment. „Wir fühlen uns geehrt, diese bewegenden zeitgeschichtlichen Berichte der Überlebenden und Veteranen des Zweiten Weltkriegs mit unseren Spielern teilen zu dürfen und bieten ihnen ein immersives VR-Gameplay-Erlebnis, das gleichermaßen actiongeladen, emotional und persönlich ist.“ Unzählige Motion-Capture-Szenen aufgenommen Das Team von Respawn Entertainment hat die letzten vier Jahre damit verbracht, Kriegsveteranen zu interviewen und Orte zu besuchen, an denen Geschichte geschrieben wurde, um sich emotional auf das Spiel einzustimmen. Außerdem wurden jede Menge Motion-Capture-Szenen aufgenommen, mit deren Hilfe die bewegende Geschichte von Heldentum und Aufopferung noch besser vermittelt werden soll.

