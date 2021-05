In der Mass-Effect-Reihe muss Commander Shepard so einige schwerwiegende Entscheidungen treffen, die teilweise das Gesicht der Galaxis für immer verändern. Doch welche Möglichkeiten der Hauptfigur in den entscheidenden Momenten zur Verfügung stehen, ist stark davon abhängig, wie ihr in der Vergangenheit mit Konfliktsituationen umgegangen seid.

Besonders eindrucksvoll wird dieses Zusammenspiel aus vielen Faktoren aufgezeigt, wenn es um den Krieg zwischen den Geth und den Quarianern geht. In Mass Effect 3 kommt nämlich der Moment, in welchem Shepard für eines der beiden Völker Partei ergreifen muss, doch eine solche Wahl führt zwangsläufig zum Untergang der jeweils Benachteiligten.

Es gibt aber auch noch eine dritte Option, nämlich Frieden zwischen den beiden Völkern zu stiften und gemeinsam in den Kampf gegen die Reaper zu ziehen. Wie ihr das bewerkstelligt, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und was es sonst noch zu beachten gibt, um Geth und Quarianer zu Verbündeten zu machen, verraten wir euch in diesem Guide.

In „Mass Effect 2“ muss Legion an Bord kommen! © BioWare

Mass Effect 3: So stiftet ihr Frieden zwischen den Quarianern und den Geth – Lösung (Guide)

Im Laufe der Handlung von „Mass Effect 3“ verschlägt es Commander Shepard auf den Planeten Rannoch, wo eine der schwerwiegendsten Entscheidungen in dem gesamten Franchise getroffen werden muss, schließlich sollt ihr Frieden zwischen den Quarianern und den Geth aushandeln, die sich nun schon seit vielen hunderten von Jahren in den Haaren liegen. Eigentlich habt ihr ab diesem Punkt nur die Wahl, eines der beiden Völker zu bevorzugen, was den Untergang der anderen Rasse bedeutet.

Doch nicht nur das Volk der Geth oder der Quarianer ist so verloren, der entsprechende Vertreter, also Tali oder Legion, wird durch eure Entscheidung ebenfalls das Zeitliche segnen und das ist eine Last, die nicht viele Spieler*innen zu tragen bereit sind. Wer stattdessen den Mittelweg gehen und beide Völker einen möchte, benötigt dringend einen Mass Effect 2-Spielstand. Solltet ihr keinen haben, könnt ihr mit dem Genesis 2 DLC eine alternative Ausgangslage nach euren Wünschen erschaffen.

Mass Effect: Wie kann ich Wrex auf Virmire retten? – Alle 3 Optionen und Konsequenzen – Lösung

Mass Effect 3: Die Grundvoraussetzungen für den Frieden – Lösung (Guide)

Damit ihr überhaupt die Möglichkeit habt, die Geth und die Quarianer zum Frieden zu bewegen, müsst ihr erst einmal eine Reihe an Voraussetzungen erfüllt haben, die bereits in Mass Effect 2 ihren Anfang nehmen. Folgend findet ihr eine Liste mit Ereignissen, die bereits eingetroffen sein müssen, damit eine friedliche Lösung überhaupt zur Debatte steht.

Ihr habt euch in „Mass Effect 2“ für die Aktivierung von Legion entschieden

entschieden Ihr habt in „Mass Effect 2“ die Loyalitätsmission von Legion abgeschlossen

abgeschlossen Sowohl Tali als auch Legion haben die Selbstmordmission in „Mass Effect 2“ überlebt

in „Mass Effect 2“ überlebt Ihr habt die Mission Rannoch: Geth-Jägerstaffel in „Mass Effect 3“ abgeschlossen

Am schwierigsten ist es, die Selbstmordmission in „Mass Effect 2“ so abzuschließen, dass sowohl Legion als auch Tali das Fiasko überleben. Doch es gibt ein paar Tipps und Tricks (hier klicken) die dafür sorgen, dass beide das Ende des zweiten Teils unbeschadet überstehen und daher in „Mass Effect 3“ zurückkehren können. In erster Linie ist es dafür wichtig, dass euch die Loyalität von beiden Charakteren sicher ist.

In „Mass Effect 2“ müsst ihr viel auf euch nehmen, damit alle die Selbstmordmission überleben. © BioWare

Da die zwei sich dauernd in die Haare bekommen und Tali und Legion ab einem gewissen Punkt von Shepard verlangen, Partei zu ergreifen, müsst ihr gewisse Voraussetzungen schaffen, damit beide loyal werden und sich nicht von euch verraten fühlen. Um dies zu erreichen müsst ihr so früh wie möglich beide Loyalitätsmissionen abschließen. Dies erreicht ihr, indem ihr nach jeder Mission mit Tali und Legion sprecht und stets positive Antworten wählt.

Habt ihr beide Loyalitätsmissionen erfolgreich zu einem Abschluss gebracht, muss Shepards Wert für Vorbildlich oder Abtrünnig mindestens zu 70% gefüllt werden. Dann ist es während des Streits nämlich möglich, die beiden Streithähne zu trösten und sie in Frieden ziehen zu lassen. Was wiederum bedeutet, dass sowohl Tali als auch Legion euch gegenüber loyal eingestellt sind und höhere Chancen haben, die Selbstmordmission zu überleben.

Sorgt nun dafür, dass ihr vor Beginn der Selbstmordmission die Upgrades Schwere Schiffspanzerung, Multikern-Schild und Kanone Thanix: Partikelkanone in euer Schiff eingebaut habt, da für jedes fehlende Teil ein Crewmitglied sterben wird und es nicht unwahrscheinlich ist, dass einer davon Tali oder Legion sein wird. Beide können zu den Verlusten zählen, wenn in diesem Fall die besagten Schilde fehlen.

Mass Effect: Rachni-Königin töten oder befreien? Alle Entscheidungen & Konsequenzen – Lösung

Während der Selbstmordmission müsst ihr nun noch einmal dafür sorgen, dass beide Figuren nicht sterben. Dies erfüllt ihr am einfachsten, indem beide entweder als loyale Mitglieder als Tech-Spezialist eingesetzt werden, sich in eurem Team befinden oder von Anfang an zurückbleiben. In unserem separaten Guide erfahrt ihr alles darüber, wie ihr die Charaktere im Finale von Mass Effect 2 am Leben haltet.

Sowohl Talis als auch Legions Loyalitätsmission abschließen

Den Streit zwischen Tali und Legion schlichten ( 70% Vorbild oder Abtrünnig notwendig)

notwendig) Multikern-Schilde vor dem Himmelfahrtskommando in die Normandy einbauen

vor dem Himmelfahrtskommando in die Normandy einbauen Tali und Legion während des Himmelfahrtskommandos am Leben halten

Mass Effect 3: Das versteckte Punktesystem – Lösung (Guide)

Tali und Legion zu loyalen Verbündeten machen und dafür sorgen, dass diese das Ende von „Mass Effect 2“ überleben, ist jedoch nur die halbe Miete. Ihr müsst nämlich zusätzlich dafür sorgen, dass Frieden zwischen den Geth und den Quarianern überhaupt möglich ist. Dies erreicht ihr, indem ihr in einem versteckten Punktesystem mindestens 5 Punkte sammelt.

Tali wird in „Mass Effect 2“ von den Admirälen freigesprochen ( +2 )

) Shepard hat während der Mission Legion: Ein zerstrittenes Haus in „Mass Effect 2“ die Geth-Ketzer zerstört ( +2 )

in „Mass Effect 2“ ( ) Shepard hat den Streit zwischen Tali und Legion in „Mass Effect 2“ friedlich beigelegt ( +1 )

) Ihr habt die Mission Rannoch: Admiral Koris in „Mass Effect 3“ abgeschlossen ( +1 )

in „Mass Effect 3“ abgeschlossen ( ) Ihr habt Admiral Koris in „Mass Effect 3“ gerettet (+1)

Unser Ziel: Frieden zwischen den Geth und Quarianern © BioWare

Mass Effect 3 – Mission Priorität: Rannoch – Guide (Lösung)

Habt ihr die oben aufgezählten Punkte eingehalten und umgesetzt, gibt es nur noch eine letzte Hürde zu überwinden. Bevor ihr die Mission Priorität: Rannoch in Angriff nehmt, muss Shepards Wert für Abtrünnig oder Vorbildlich mindestens 75% erreicht haben. Ist dies der Fall, habt ihr am Ende der Mission zwei weitere Dialogoptionen zur Verfügung, die beide dazu führen, dass die kriegerischen Handlungen zwischen den Geth und den Quarianern eingestellt werden.