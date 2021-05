Mass Effect 2: Legion freischalten – das müsst ihr unbedingt beachten!

In der Mass Effect Legendary Edition, genauer gesagt in Mass Effect 2, gibt es einen ganz besonderen Charakter. Besonders ist Legion deshalb, da dieser Charakter doch tatsächlich ein Geth ist. Mehr über die Geth erfahrt ihr hier.

Um diese rein auf Technik basierende Lebensform in eure Crew zu bekommen, müsst ihr etwas ganz Bestimmts beachten. In dieser Lösung verraten wir euch, wie ihr Legion in „Mass Effect 2“ freischalten könnt beziehungsweise, wie ihr ihn auf eure Normandy als Crewmitglied bekommt.

Der Charakter Legion in Mass Effect

Und das wollt ihr unbedingt, denn Legion hat sich nach dem Release von „Mass Effect 2“ ganz schnell als Fanfavorit entpuppt! Wir können bestätigen, dass Legion in der Tat eine sehr spannende Figur ist, die auf jeden Fall noch mehr Abwechslung in euren Crewalltag bringt, da er und seine Geschichte einfach so einzigartig sind. Legion trägt immerhin das Bewusstsein von über 1000 Geth-Programmen in sich, und überhaupt ist er eine zum Leben erwachte KI, weshalb die Maschine am Ende sehr nuanciert daherkommt.

Da wir die Geth bereits ausführlich in „Mass Effect“ kennenlernen, und sie hier im 1. Teil zum Feind haben, ist es ohnehin recht spannend zu sehen, was wäre, wenn ein Geth uns nicht feindlich gesonnen gegenübertritt. Mit Legion haben wir die Möglichkeit, die Technik-Spezies, die von den Quarianern erschaffen wurde, näher kennenzulernen.

Wie kann ich Legion freischalten?

Doch so viel vorab: Der Unbekannte schickt euch in puncto Legion nicht wie bei den anderen spielbaren Charakteren ein Dossier. Es ist im Grunde ein Sondercharakter, den man allerdings über den regulären Storyverlauf freischalten kann.

Der Zugang zu Legion wird erst freigeschaltet, wenn ihr die IFF-Mission abgeschlossen habt. Falls euch das bislang noch kein Begriff sein sollte, dann macht euch keine Sorgen – dann müsst ihr die Hauptgeschichte ein wenig vorantreiben.

Nachdem ihr also auf dem Kollektoren-Schiff wart und der unauffälligen Falle entkommen seid, müsst ihr zunächst ein Interface fürs Omega 4-Portal finden. Ohne dieses Interface könnt ihr das Portal nicht passieren, da es Freunde und Freunde der

Reaper unterscheidet.

Legion wird von Husks attackiert in „Mass Effect 2“ © BioWare

Wenn ihr euch aufmacht, das Reaper-Wrack zu untersuchen, werdet ihr auf dieser Mission auf den Charakter Legion treffen. Doch die Begegnung geht für die KI nicht sonderlich positiv aus. Er wird von Husks niedergemäht und am Ende stellt sich die Frage, was ihr mit dem gefallenen Legion anstellen sollt.

Daraufhin nehmt ihr ihn erst einmal mit zur Normandy. Und an dieser Stelle habt ihr zwei Optionen:

Ihr könnt Legion entweder reaktivieren Ode die Überreste des Geth an Cerberus verkaufen

Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, aber ihr dürft Legion nicht an Cerberus verkaufen! Doch das ist mehr als wichtig: wenn ihr Legion verkauft, wird er für alle Zeiten (oder zumindest innerhalb dieses Spieldurchlaufs) geblockt. Ihr habt dann keine Möglichkeit mehr, den Geth in eure Crew zu bekommen.

Willkommen an Bord, Legion! © BioWare

Im KI-Raum der Normandy könnt ihr den Geth dann reaktivieren und dann ist es final so weit, Legion wird ein Teil eurer Crew.