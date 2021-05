Mass Effect 2: Geth-Abtrünnige umschreiben oder zerstören? – Hilfe bei Entscheidung – Lösung

In Mass Effect Legendary Edition gibt es unzählige Entscheidungen, die wir als Commander Shepard treffen müssen, und doch sind es einige ganz bestimmte, die uns Kopfzerbrechen bereiten. In Mass Effect 2 werden wir einmal mehr vor eine Wahl gestellt, die Auswirkungen aufs gesamte Spiel hat.

Es geht um das Schicksal der Geth-Häretiker in der Legion-Mission. In der Loyalitätsmission von Legion müssen wir über das Schicksal der Geth entscheiden. Zur Auswahl stehen zwei Möglichkeiten. Entweder wir zerstören die Abtrünnigen, oder wir schreiben sie ganz einfach um.

Mass Effect: Wer sind die Geth?

Schwierig wird das Ganze durch den Hintergrund, dass die Geth immerhin ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben und man könnte behaupten, dass sie eigenständig fühlende und denkende Wesen sind – obgleich sie von den Quarianern als KI erschaffen wurden.

Sie gehören demnach einer künstlich geschaffenen Spezies an, die immer noch vollends auf Technik basiert und dennoch hinterfragen sie ihre eigene Existenz, was für Leben im menschlichen Sinne spricht. Wir müssen also erst einmal für uns entscheiden, ob wir die Geth wirklich als lebendig ansehen.

Dazu sei zudem gesagt, dass die Geth-Häretiker das Gleiche mit ihren Leuten versucht haben. Sie wollten andere Geth einfach umprogrammieren, um ihnen ihre Ideale und ihren Glauben aufzuzwingen. Können wir jetzt dasselbe mit ihnen tun?

Geth umschreiben oder nicht? – Hilfe

Geth umprogrammieren: moralische Zwickmühle

Wäre es also richtig, das Gedächtnis der Abtrünnigen zu löschen und es neu zu programmieren, wie sie es zuerst in den eigenen Reihen versuchten? Das ist durchaus eine moralische Zwickmühle, in der wir uns befinden.

Ich fühle mich unwohl dabei. Und dennoch möchte ich sie nicht zerstören. So ist mein erster Impuls.

Legion fragt, ob wir die Häretiker umschreiben oder zerstören sollen © BioWare

Nun, den moralischen Aspekt bei der Geth-Frage können wir euch mit dieser Hilfe leider nicht vollends beantworten. Es bleibt am Ende eine philosophische Frage, ob künstliches Leben wirklich als Leben angesehen wird.

Ich persönlich denke, dass wir ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zwischen KI-Leben und Nicht-KI-Leben unterscheiden können. Und dennoch müsst ihr das für mit euch ausmachen.

Wobei wir euch allerdings mit dieser Lösung helfen möchten, ist eine Entscheidung in puncto Konsequenzen zu bieten. Was passiert also, wenn wir die Geth umschreiben oder zerstören?

Paragon oder Renegade?

Allem voran müssen wir uns vor Augen führen, dass unsere Entscheidung in „Mass Effect Legendary Edition“ tatsächlich weitreichende Konsequenzen hat, die wir sogar noch im 3. Teil der Reihe zu spüren bekommen. Wir müssen also in „Mass Effect 2“ weise entscheiden.

Es gibt allen Dingen voran ein Aspekt, der für das Umschreiben der Geth stimmt. Wenn ihr eher auf Paragon und nicht auf Renegade baut, wird euch diese Entscheidung sehr viele, vorbildliche Punkte einbringen. Wenn ihr also ein ehrbarer, Vorzeige-Commander seid, kommt ihr nicht um diese Entscheidung drumherum.

Auf der anderen Seite bekommt ihr natürlich auch viele Renegade-Punkte, wenn ihr sie zerstört. Bedenkt diesen Aspekt bei eurer Wahl.

Kriegerische Stärke in Mass Effect 3

Wenn ihr die Geth umprogrammiert, sind sie für sich gesehen eine stärkere Streitmacht. Das spiegelt sich schließlich im 3. Teil wider, wenn es darauf ankommt, die Streitkräfte gegen die Reaper zu versammeln.

Wenn ihr die Geth zerstört, werden sie auf dem Papier in schwächerer Zahl antreten. Die Kriegsmacht der Geth ist also geringer. Ein ganz klarer Nachteil in „Mass Effect 3“, wo es doch darauf ankommt, so viel Stärke aufzubauen wie nur irgend möglich.

Ein alter Bekannter in „Mass Effect 3“ © BioWare

Krieg zwischen Geth und Quarianer

Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass diese Entscheidung eine große Auswirkung auf den Krieg zwischen den Geth und den Quarianern hat.

Wenn ihr die Geth zerstört, ist es einfacher möglich, Frieden zwischen den beiden Spezies zu stiften. In jedem Fall bedeutet es auch, dass ihr einige Leben auf der Seite der Quarianer rettet. Die umprogrammierten Geth schließen sich nämlich den Kampf gegen die Quarianer an.

Ihr erhaltet deshalb direkt zwei Punkte Vorsprung, von denen ihr fünf benötigt, um schließlich Frieden zwischen den beiden Spezies zu stiften.

Bedenkt jedoch: Wenn ihr die Geth umschreibt, könnt ihr immer noch Frieden zwischen den Geth und Quarianern stiften, allerdings müsst ihr dann bei euren anderen Aussagen und Entscheidungen im 3. Teil sehr viel vorsichtiger sein, da ihr dann diese fünf Punkte benötigt und auf zwei bequeme Punkte verzichten müsst.

Wenn es nach diesem Aspekt geht, liegt es eher nahe, die Geth-Fanatiker zu zerstören. Und dennoch könnt ihr auch hier der Vorzeige-Commander bleiben und sie umschreiben.

Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, das für sich zu entscheiden. Aber mit dieser Hilfe sollte es klappen. Aber wie seht ihr das? Sind die Geht überhaupt eine richtige Spezies? Und für welche Seite entscheidet ihr euch? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.