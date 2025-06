Marvel Contest of Champions jetzt kostenlos auf Steam – Das erwartet PC-Spieler

Die Gaming-Welt hat gerade einen spannenden Neuzugang auf Steam erhalten: Marvel Contest of Champions ist nun auch dort kostenlos verfügbar. Ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlicht, war dieses Arcade-Style-Kampfspiel bisher ausschließlich für Mobilgeräte erhältlich. Jetzt können auch PC-Spieler in den Genuss kommen, ihre Lieblingscharaktere aus dem Marvel-Universum gegeneinander antreten zu lassen. Entwickelt von Kabam, zieht das Spiel seine Inspiration aus der Comic-Serie Contest of Champions.

Um den Start auf Steam am 18. Juni 2025 zu feiern, hat Kabam einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die beeindruckende Charaktervielfalt des Spiels gibt. Der Trailer zeigt Charaktere wie Jubilee, Lady Deathstrike, Mister Fantastic, Spider-Man, Venom, Groot und Doctor Doom in actionreichen Kämpfen. Das Spiel bietet den Spielern die Möglichkeit, in 1-gegen-1-Kämpfen gegen NPCs oder andere Spieler anzutreten.

Was macht Marvel Contest of Champions besonders?

Warum konnte Marvel Contest of Champions seinen Erfolg über Jahre hinweg halten? Das Spiel hat es geschafft, über ein Jahrzehnt hinweg eine beeindruckende Bewertung von 4,7/5 im Apple App Store und 4,2/5 im Google Play Store zu halten. Viele Rezensionen loben es als eines der besten Mobile-Games, die sie je gespielt haben.

Ein wesentlicher Faktor für den anhaltenden Erfolg ist die Möglichkeit der plattformübergreifenden Unterstützung. Das bedeutet, dass du deinen Fortschritt von der mobilen Version auf die PC-Version übertragen kannst. Dies macht Marvel Contest of Champions besonders attraktiv für langjährige Fans, die das Spiel nun auf einer größeren Plattform genießen können.

Wie funktioniert das Monetarisierungsmodell?

Welche Rolle spielt die Monetarisierung im Spiel? Als Free-to-Play-Spiel setzt Marvel Contest of Champions auf ein In-Game-Währungssystem, bei dem du sogenannte „Units“ nutzen kannst, um verschiedene Spielgegenstände zu erwerben. Diese Einheiten helfen dir, Meisterschaften aufzubauen und sogar Story-Missionen freizuschalten.

Viele Spieler empfinden die Monetarisierung als etwas aufdringlich, da häufig darauf hingewiesen wird, dass Einheiten den Spielfortschritt erleichtern können. Zudem gibt es ein Gacha-System, bei dem du Einheiten einsetzen musst, um neue Helden für dein Team zu „beschwören“. Dies kann für Spieler, die eine vollständige Charakterauswahl ohne den Einsatz von In-Game-Währung gewohnt sind, frustrierend sein.

Wie sind die ersten Reaktionen auf Steam?

Was sagen die ersten Bewertungen zur PC-Version? Die ersten Bewertungen auf Steam sind gemischt. Während einige die Monetarisierung und das Gacha-System als Hauptkritikpunkte anführen, wird die PC-Version allgemein dafür gelobt, dass sie gut läuft und sowohl Maus- und Tastatur- als auch Controller-Unterstützung bietet.

Da das Spiel kostenlos heruntergeladen werden kann, ist das Risiko gering, es einfach mal auszuprobieren. Für Marvel-Fans, die eine neue Herausforderung suchen, ist Marvel Contest of Champions eine spannende Möglichkeit, sich die Zeit bis zu den kommenden Marvel-Spielen zu vertreiben.

Was hältst du von der neuen PC-Version von Marvel Contest of Champions? Teile deine Meinung in den Kommentaren!