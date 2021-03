Seit dem Kauf von Lucasfilm durch den Disney-Konzern erfreute sich das Star Wars-Franchise einer weitreichenden Erweiterung, ob im Kino mit der Sequel-Trilogie von J.J. Abrams oder mit Serien wie The Mandalorian und weitere geplante Produktionen auf dem Streamingdienst Disney+.

Seitdem zeigt sich Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy für die Pläne und Umsetzung der vielen Projekte aus der Star Wars-Saga verantwortlich.

Disney-Chef: Lobende Worte für Kathleen Kennedy

Das soll auch in Zukunft so bleiben, bekräftigt Disney-Chef Bob Chapek auf einer Sitzung der Investoren des Disney Konzern. Man plane auch langfristig mit Kathleen Kennedy als Lucasfilm-Chefin, so Chapek, der nichts als lobende Worte für die erfahrene Produzentin hatte.

Disney-Chef Chapek entkräftete damit zahlreiche Gerüchte über die Personalie Kennedy, die vielfach von Fans und Kritikern für angebliche Fehlentscheidungen in Bezug auf das Sternenkrieg-Franchise in Verantwortung genommen wird. Etwa das Produktionschaos beim Han Solo-Film, was zum Rausschmiss der beiden Regisseure Chris Miller und Phil Lord führte und in einem enttäuschenden Kinostart endete.

Was dabei häufig nicht beachtet wird, ist, dass Kennedy schon lange Jahre vor dem Kauf von Disney für Lucasfilm tätig war. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde sie von George Lucas und Steven Spielberg unter die Fittiche genommen und wirkte an den Produktion von Kultfilmen wie „E.T der Außerirdische“, „Zurück in die Zukunft“ und „Jurassic Park“ mit.

Star Wars-Spiel von Ubisoft noch in sehr frühem Stadium – wer entwickelt es?

Zukunft von Star Wars weiterhin mit Kathleen Kennedy

Die Lucasfilm-Chefin brachte inzwischen zahlreiche neuen Projekte aus dem „Star Wars“-Universum auf den Weg, angefangen mit der Sequel-Trilogie von Regisseur und Produzent J.J. Abrams über die Animationsserie „Star Wars Rebels“ von Dave Filoni bis hin zur ersten äußerst erfolgreichen Live-Action-Serie „The Mandalorian“ von Jon Favreau.

Mit dem Erfolg der beiden Filmemacher wurde zuletzt von Seiten zahlreicher Fans öffentlich der Wunsch geäußert, ob nicht künftig Dave Filoni und/oder Jon Favreau für weitere Projekte die Leitung übernehmen sollen und somit Kennedy offiziell ersetzen. Laut dem Disney-Chef wird das wohl nicht so bald passieren. Das schließt jedoch nicht aus, dass die beiden erfolgreichen Geschichtserzähler künftig mehr Verantwortung in der kreativen Abteilung für neue Projekte erhalten.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi soll in Rogue One Prequel-Serie Andor mitspielen

Unterdessen wurden zu den bereits neuen Projekten noch eine Vielzahl an weiteren „Star Wars“-Serien und Filmen angekündigt: Serien mit Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Boba Fett, Bad Batch und vieles mehr für Disney+ – sowie künftige Kinofilme etwa von Marvel-Chef Kevin Feige oder der „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins.

Hinzu kommt eine neue, umfangreiche Roman- und Comic-Reihe über die neue Ära High Republic – die viele neue Geschichten ins Franchise einbringen wird.

Star Wars: The High Republic stellt neue mysteriöse Gegner vor: Die Nihil