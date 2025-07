Little Nightmares II erobert Xbox Game Pass – Überraschungserfolg im Juli 2025

Little Nightmares II, das von Tarsier Studios entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht wurde, ist ein fesselndes Puzzle-Plattform-Horror-Adventure-Spiel. Es verzeichnet derzeit beeindruckende Erfolge auf dem Xbox Game Pass. Schon elf Tage nach seiner Hinzufügung am 1. Juli 2025 hat es sich einen Platz unter den meistgespielten Titeln gesichert. Auf der Xbox Game Pass Standard-Charts belegt es den dritten Platz und auf der Xbox Game Pass Console-Charts den achten Platz. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, da das Spiel eher kurz ist und normalerweise nicht lange fesselt.

Ein Rückblick auf Little Nightmares II

Worum geht es in Little Nightmares II? In Little Nightmares II schlüpfst du in die Rolle von Mono, einem Jungen, der zusammen mit Six, der Protagonistin des Vorgängerspiels, die Schrecken der Blassen Stadt überleben muss. Das Spiel bietet eine düstere Atmosphäre, die durch die detailreichen Grafiken und die packende Handlung unterstrichen wird.

Die Spieler erkunden eine dreidimensionale Welt voller Rätsel und Plattform-Herausforderungen. Anders als im ersten Teil können die Spieler in Little Nightmares II Gegenstände greifen und nutzen, um kleinere Feinde zu bekämpfen. Dennoch bleibt es wichtig, sich auf Heimlichkeit und die Umgebung zu verlassen, um größeren Bedrohungen zu entkommen.

Der Weg zum Erfolg

Wie erfolgreich ist Little Nightmares II? Nach seiner Veröffentlichung am 11. Februar 2021 erhielt Little Nightmares II positive Kritiken und wurde für seine Grafik, Atmosphäre und die Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger gelobt. Innerhalb eines Monats wurden weltweit eine Million Einheiten verkauft.

Ein weiteres Highlight ist die kommende Fortsetzung Little Nightmares III, die am 10. Oktober 2025 erscheinen wird. Im Gegensatz zu den Vorgängern wird diese jedoch von Supermassive Games entwickelt, einem Studio, das für Titel wie Until Dawn bekannt ist.

Der Xbox Game Pass Vorteil

Wie lange bleibt Little Nightmares II im Xbox Game Pass? Die Verfügbarkeit von Little Nightmares II im Xbox Game Pass ist noch nicht bekannt. Solange das Spiel jedoch verfügbar ist, können Abonnenten es mit einem exklusiven Rabatt von 20 % für 24 Euro anstelle von 30 Euro erwerben.

Das Spiel hat sich als beliebte Ergänzung des Xbox Game Pass erwiesen. Wenn du daran interessiert bist, das Spiel auszuprobieren, solltest du zwischen fünf und sieben Stunden für das Durchspielen einplanen.

Über Supermassive Games

Was macht Supermassive Games aus? Supermassive Games ist ein britisches Entwicklerstudio, das sich auf interaktive Horror-Dramen spezialisiert hat. Mit Titeln wie Until Dawn und The Dark Pictures Anthology haben sie sich einen Namen in der Branche gemacht. Die Übernahme durch Nordisk Film im Jahr 2022 hat das Studio gestärkt, obwohl es 2024 zu einigen Entlassungen kam.

Die Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment an Little Nightmares III zeigt das Engagement von Supermassive Games, weiterhin fesselnde Horror-Erlebnisse zu schaffen. Mit ihrem Fokus auf spannende Geschichten und packende Atmosphäre sind sie ein bedeutender Akteur in der Welt der Horror-Videospiele.

Was denkst du? Hast du Little Nightmares II schon gespielt oder planst du, es dir anzuschauen? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren!