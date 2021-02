Little Nightmares 2: Alle 18 Fundorte der Fragmentierten Überreste / Glitching Remains – Guide

In Little Nightmares 2 könnt ihr verschiedene Sammelgegenstände und Collectibles finden. Die Fundorte für die Hüte zeigen wir euch in diesem Guide. Doch abseits von Monos Hüten sind in dem Grusel-Abenteuer außerdem 18 Geister verlorener Kinder oder Fragmentierte Überreste / Glitching Remains versteckt. Diese Kinder scheinen von dem mysteriösen Signal in Pale City in ihr Unglück getrieben worden zu sein, weshalb sie noch zu einem Teil in der Welt der Sterblichen verankert sind.

An einigen der Fragmente werdet ihr ohne Hilfe während des ersten Durchgangs mit großer Wahrscheinlichkeit vorbeilaufen, da diese zum Teil sehr gut versteckt sind. Einige befinden sich in geheimen Räumen, die sich abseits des bekannten Wegs befinden. Nach dem Durchspielen könnt ihr jedes Kapitel separat auswählen und spielen. Zudem seht ihr im Hauptmenü welche Sammelgegenstände ihr pro Kapitel bereits gefunden habt.

Benötigt ihr weitere Hilfe zu dem Plattformer empfehlen wir euch unsere Komplettlösung, in der wir euch alle wichtigen Rätsel und kniffligen Situationen erklären.

Fundorte aller Fragmentierten Überreste

Kapitel 1: Die Wildnis / The Wildernis

Fragmentierte Überreste: 4

Zu Beginn von „Little Nightmares 2“ seid ihr in der Wildnis unterwegs und müsst verschiedene Hindernisse überwinden. Dazu gehört auch eine zerstörte Hängebrücke über eine tiefe Schlucht. Für einen Sprung ist die gegenüberliegende Seite zu weit entfernt. Springt stattdessen auf die Kiste eine Ebene tiefer und rennt auf die andere Seite. Klettert aber noch nicht an der herunterhängenden Brücke herauf, sondern haltet euch im Vordergrund und lauft in die kleine finstere Höhle. Rennt den Gang entlang bis ihr auf eine beleuchtete Stelle mit einem Spaten in der Erde trefft. Rechts davon findet ihr den ersten Fragmentierten Überrest (1). Nachdem ihr etwas später einen Baumstumpf heruntergerutscht seid, befindet ihr euch vor zahlreichen Bärenfallen, die von Laub bedeckt sind. Beschäftigt euch damit aber noch nicht, sondern geht erst einmal nach links und geht geduckt unter dem ausgehöhlten Baumstumpf hindurch. Ihr betretet eine weitere Höhle, in dem sich ein verendetes Tier befindet. Genau dafür sehr ihr bereits den zweiten Fragmentierten Überrest (2). Habt ihr die Hütte des Jägers verlassen wird euch direkt ein Plumpsklo ins Auge fallen. Eure Begleiterin wird euch helfen, damit ihr den Riegel öffnen könnt und sich die Tür öffnet. Im Inneren wartet schließlich der zweite Fragmentierte Überrest (3). Das letzte Fragment im ersten Kapitel ist sehr einfach zu finden und kann im Grunde kaum übersehen werden. Nachdem ihr die Wildnis verlassen habt und auf der schwimmenden Tür am Strand der Stadt Pale City ankommt, rennt direkt auf den einzigen Fernseher in der Gegend zu. Direkt davor findet ihr den vierten Fragmentierten Überrest (4).

Kapitel 2: Die Schule / The School

Fragmentierte Überreste: 6

Kurz bevor ihr in die Schule gelangt müsst ihr in einem Treppenhaus einen gewaltigen Sprung ausführen und werdet dabei von Six gefangen. Steigt die verbliebenden Stufen hinauf, geht allerdings nicht rechts über die Balken, sondern links über die Tür. Auf dem Balkon vor dem an einem Seil baumelnden Fernseher findet ihr den ersten Fragmentierten Überrest (5) im zweiten Kapitel.

Befindet ihr euch auf dem Hof vor der Schule mit der Wippe lauft ganz nach nach oben zu dem entfernten Müllcontainer. Dafür findet ihr den zweiten Fragmentierten Überrest (6). Nachdem ihr den Gegner erschlagen habt klettert ihr über den Stuhl durch das Lock in der Tür. Ihr befindet euch jetzt in einem Korridor mit insgesamt sechs Schränken im Hintergrund. Zieht die Tür des dritten Spinds auf, um darin den dritten Fragmentierten (7) Überrest zu finden. In der großen Eingangshalle der Schule angekommen lauft ihr die Treppe hinauf und wendet euch der linken Seite im ersten Stock zu. Hier befindet sich der vierte Fragmentierte Überrest (8) vor dem zerstörten Holzgeländer. Kurz bevor ihr den Tablettwagen an die Lüftungsöffnung schieb lauft ihr links durch die Tür, in der sich eine Leiche befindet. Auf der linken Box findet ihr den fünften Fragmentierten Überrest (9). Lauft ihr die Straße entlang werdet ihr in einer kleinen Gasse ein Papierboot findet. Direkt rechts neben dem Boot findet ihr den sechsten und letzten Fragmentierten Überrest (10) in dem zweiten Kapitel.

Kapitel 3: Das Krankenhaus / The Hospital

Fragmentierte Überreste: 4

Geht nachdem ihr in dem Raum mit den vielen Betten die Taschenlampe gefunden habt durch die ein Stückchen geöffnete Zellentür und lauft dann direkt nach oben zu dem Bollerwagen. Direkt links davon befindet sich der erste Fragmentierte Überrest (11) im dritten Kapitel. Habt ihr den Schlüssel gefunden könnt ihr die rechte Tür im ersten Stockwerk neben dem Sicherungskasten öffnen. Lauf durch den Gang mit den Puppenteilen und biegt anschließend in den Gang mit den hohen Regalen. An Ende dieses Gangs findet ihr den zweiten Fragmentierten Überrest (12). Dieses Fragment kann sehr leicht übersehen werden. Kommt ihr aus der Zelle mit der Toilette, kurz bevor ihr von den Puppenarmen angegriffen werdet, wendet euch nach links und lauft auf die geschlossene Zellentür zu. Hier befindet sich auf der rechten Seite ein kleines Loch durch das ihr auf die anderen Seite gelangen könnt. Lauft jetzt durch die linke Tür in einen Raum, den die meisten Spieler wohl niemals sehen werden. Hier hat offenbar jemand sehr viel Zeit in seiner Zelle verbracht und mit Löffeln versucht einen Ausgangs zu graben. Hier findet ihr den vierten Fragmentierten Überrest (13). In dem Duschraum mit der Puppe im Rollstuhl angekommen solltet ihr euch in die hinterste linke Ecke begeben, um dort eine Kiste wegzuziehen, damit ihr durch den dahinterliegenden Lüftungsschacht klettern könnt. Ihr gelangt in eine Gummizelle mit einer Leiche einer Badewanne und davor dem vierten Fragmentierten Überrest (14). Damit habt ihr außerdem alle Fragmente im dritten Kapitel gefunden.

Kapitel 4: Pale City

Fragmentierte Überreste: 4

Wieder draußen auf den Straßen von Pale City lauft ihr nicht geradeaus, sondern lauft die Gasse entlang. Haltet Ausschau nach einem geöffneten Gully. Seid vorsichtig und springt nicht in das schwarze Lock, denn das wäre euer Tod. Stattdessen greift ihr nach den Sprossen und klettert vorsichtig die Leiter herunter. Unten in der Kanalisation angekommen seht ihr am Rand des Abgrunds den ersten Fragmentierten Überrest (15) im vierten Kapitel neben einer Angel sitzen. Seid ihr auf dem Aufzug ganz oben angekommen wendet euch nicht nach rechts, sondern lauft nach links und zieht die Kiste von der Öffnung. Geht durch den Lüftungsschacht und ihr findet einen Raum in dem zahlreiche Flaschen an Seilen befestigt von der Decke hängen. Auf einer Matratze stehend findet ihr den zweiten Fragmentierten Überrest (16). Auf den Dächern klettert ihr nicht das Vordach mit hinauf, sondern klettert über die Kisten in das Gebäude. Darin befinden sich zahlreiche Käfige mit Tieren. Davor findet ihr den dritten Fragmentierten Überrest (17). Um wieder aus dem Raum zu gelangen müsst ihr den vordersten Käfig vor die Tür schienen und abschließend an die Türklinke springen. Nachdem ihr mit dem Kleiderbügel in den Raum geglitten seid verlasst das Zimmer wieder durch das Fenster, durch das ihr hereingekommen seid. Springt auf das Vordach und lauft zu dem hinteren Fenster. Kletter über die Fensterbank hinein in einen neuen Raum, den wohl ebenfalls viele Spieler niemals zu Gesicht bekommen werden. Im Inneren findet ihr vor der Tür den vierten Fragmentierten Überrest (18). Zerstört ihr zudem noch die Porzellanfigur der Dame erhaltet ihr ein Achievement.

Im fünften Kapitel gibt es keine Fragmente zu finden. Habt ihr aber alle Fragmentierten Überreste gesammelt, erwartet euch am Ende des fünften Kapitels noch ein geheimes Ende, das für das Verständnis der Handlung wichtig ist.