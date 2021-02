Little Nightmares 2: Alle 12 Hüte und ihre Fundorte – Guide

Little Nightmares 2 schickt uns erneut auf eine albtraumhafte Reise. Diesmal steht der kleine Mono im Mittelpunkt des Geschehens und bewegt sich durch die horrorhafte Stadt Pale City. Mono bedeckt dabei gerne seinen Kopf mit einem Hut oder einer Maske, von denen ihr einige auf eurem Abenteuer finden könnt.

In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr alle der zwölf Hüte erhaltet und wo sich die Fundorte für die einzelnen Kopfbedeckungen befinden.

Alle Hüte in Little Nightmares 2: Fundorte

Insgesamt 12 Hüte gibt es, drei davon erhaltet ihr mehr oder weniger automatisch, den Rest findet ihr im Laufe eurer Reise durch die Spielwelt. Hierbei müsst ihr bisweilen alternative Wege gehen oder euch den Weg dorthin entsprechend freiräumen.

Wir zeigen euch unterteilt nach den einzelnen fünf Kapiteln von „Little Nightmares 2“, wie ihr an alle dekorativen Sammelgegenstände gelangt.

Hut 1: Papiertüte

Den ersten Hut erhaltet ihr automatisch direkt zu Spielbeginn, denn dabei handelt es sich um die Papiertüte, die Mono bereits auf dem Kopf trägt.

Kapitel 1

Hut 2: Bibermütze

Nachdem ihr das erste Haus in „Little Nightmares 2“ betreten habt, folgt nach der Küche ein Flur. Lauft ihr nun diesen Flur entlang in Richtung des Bildschirms, biegt ihr einfach in den links liegenden Raum ab. Auf dem dortigen Teppich wartet der erste sammelbare Hut äußerst auffällig und hell beleuchtet in der Raummitte auf euch: Eine flauschige Bibermütze.

Biegt an dieser Stelle einfach von euch aus gesehen nach links. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hier liegt der erste Hut für Mono auf dem alten Flurteppich. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hut 3: Wichtelhut

Kurz nachdem ihr Six gefunden habt und euch Zutritt zu einem verschlossenen Raum verschaffen wollt, verschlägt es euch auf einen Dachboden. Nachdem ihr den Schlüssel gefunden habt, rennt ein kleiner Wichtel mit einem spitzen Papierhut an euch vorbei.

Verfolgt ihm bis zu einer dunklen Passage und leuchtet ihm den Weg. Legt hier am Ende des Wegs einen Schalter um, dann entdeckt ihr bereits den Hut über euch. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr zurück in den nun hell erleuchteten Raum gehen und den selben Weg wie das kleine Männchen nehmen. Der Hut liegt neben einer Truhe mit einer Lampe davor.

Um den gleichen coolen Hut wie das Wichtelmännchen zu bekommen, müsst ihr ihm folgen und das Licht anschalten. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hut 4: Feuerwehrhelm

Nachdem ihr von dem Jäger verfolgt wurdet und gemeinsam die zerstörte Holzbrücke überquert habt, gelangt ihr zu einem Stapel Kisten. Der gelbe Feuerwehrhelm befindet sich in dem hängenden Käfig genau neben dem Kistenturm. Klettern auf den Kistenturm und springt an den hängenden Käfig.

Klettert nun auf die hängende Kiste und hüpft mehrfach auf dem Käfig auf und ab. Irgendwann reißt das Seil, der Käfig fällt zu Boden und der Weg zu dem Helm ist frei.

Um an den Hut in dem Käfig zu kommen, müsst ihr auf den Käfig klettern.

© Bandai Namco/Tarsier Studios

Wenn ihr oft genug auf und ab gehüpft seid, fällt der Käfig zu Boden und öffnet sich.

© Bandai Namco/Tarsier Studios

Kapitel 2

Hut 5: Baseballhut

Nach dem ersten Kapitel von „Little Nightmares 2“ gelangt ihr zu einer Schule mit einer Wippe davor. Der Hut liegt neben der Eingangstreppe in einem offenen Müllcontainer: Es ist ein alter Baseball.

Noch bevor ihr die Schule betretet, könnt ihr den ersten Hut finden. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Bei diesem Hut handelt es sich eigentlich um einen alten Baseball, den man leicht übersehen kann. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hut 6: Blechdosenhut

Sobald ihr in der Bibliothek angekommen seid, in der euch weiterhin die langhalsige Lehrerin sucht, müsst ihr weiter über ein Regal flüchten. Bevor ihr die Leiter ganz nach rechts schiebt, um weiter zu kommen, schiebt die Leiter an die zweite freie Stelle im Bücherregal und klettert nach oben. Dort liegt der Blechdosenhut.

Auch diesen Hut kann man sehr leicht übersehen. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Im Schatten des Regalfachs liegt die kleine Blechdose, die Mono fortan als Kopfbedeckung tragen kann. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Kapitel 3

Hut 7: Teddybärkopf

Nachdem ihr in „Little Nightmares 2“ im Krankenhaus angekommen seid, gelangt ihr in einen Raum, in dem ein Röntgenapparat steht. Hier müsst ihr verschiedene Stofftiere röntgen, die sich in dem rechts angrenzenden Raum befinden. Rechts an der Wand steht ein Regal mit Spielsachen, auf dem sich der passende Teddybärhut befindet. Klettert dafür einfach nach oben und steckt ihn ein.

Der Bärenkopf verbirgt sich im Schatten, ihr müsst schon gut hinsehen, um ihn da oben zu entdecken. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hut 8: Bandagenhut

Nachdem man dem an der Decke krabbelnden Doc das erste Mal entkommen ist, hüpft Mono von einer zerstörten Zwischendecke nach unten. In diesem Raum angekommen, muss man sich auf der linken Seite von Six durch ein Regal schieben lassen.

Auf der anderen Seite angelangt, sieht man links neben dem OP-Tisch, dass bei einem der unteren Leichenfächer ein Verschluss fehlt. Öffnet dieses Fach und holt euch den bandgierten Mumienkopf.

Der Bandagenhut befindet sich in einem der Leichenfächer. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Habt ihr das Fach aufgezogen, befindet sich darin der bandagierte Mumienhut. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Kapitel 4

Hut 9: Postmütze

Sobald ihr in „Little Nightmares 2“ die Fernbedienung erhalten habt und zwischen den Fernsehern hin und her switchen könnt, müsst ihr euch an einer Lampe über eine kleine Schlucht schwingen. Um hier weiter voran zu kommen, müsst ihr in der Schlucht und nach rechts durch einen kleinen Schacht. Geht hier aber erst nach links in einen andere kleinen Schacht. Dort liegt die Postmütze.

Wenn ihr alle Hüte in „Little Nightmares 2“ haben möchtet, müsst ihr euch hier erst nach links wenden. © Bandai Namco/Tarsier Studios

In dem dortigen Schacht liegt die Postmütze. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hut 10: Schiebermütze

Sobald ihr in „Little Nightmares 2“ in einem verlassenen Laden angekommen seid, in dem ihr einen Einkaufswagen durch das Wasser schieben müsst, haltet kurz inne. Schiebt den Einkaufswagen noch nicht die Rampe herunter (man bekommt ihn danach nicht wieder nach oben geschoben).

Verfrachtet den Wagen stattdessen erst an das linke Regal, vor dem ihr steht, wenn ihr den Raum das erste Mal betretet. Klettert dann nach oben und sackt die Schiebermütze ein, die sich ganz links auf einem der beiden Päckchen Richtung Eingang befindet.

Gleich wenn ihr den Raum betretet, befindet sich über euch die Schiebermütze gut versteckt im Schatten auf dem Regal. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Schiebt den Wagen erst nach links, um auf das Regal zu klettern und euch die stylische Schiebermütze einzustecken. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Freischalten der übrigen Hüte

Hut 11: Hut des dünnen Mannes

Diese Kopfbedeckung schaltet ihr frei, sobald Mono erfolgreichen gegen den dünnen Mann gekämpft hat. Als Belohnung gehört der Hut anschließend euch. Wenn Mono sich den Hut anschließend auf den Kopf setzt, erhaltet ihr außerdem die Trophäe Wie sehe ich aus?.

Nachdem ihr es fast zum Sendemast geschafft habt, muss sich Mono dem dünnen Mann entgegenstellen – als Belohnung winkt sein Hut. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hut 12: Mokujin Hut

Vorbesteller haben dieses Item bereits als Bonus erhalten. Seid ihr keiner der Preorder-Glücklichen, könnt ihr euch den Hut trotzdem sichern, und zwar indem ihr alle Fragmentierten Überreste gefunden und gesammelt habt. Anschließend wird das Item freigeschalten.

Hinweis: Man erhält die Trophäe Hut tut gut für alle gesammelten Hüte auch, wenn man den Mokujin-Hut noch nicht hat.

Diesen Hut haben Vorbesteller direkt als Bonus erhalten, alle anderen müssen sich ihn erst verdienen. © Bandai Namco/Tarsier Studios

So kann eure Hut-Übersicht aussehen, um die Trophäe Hut tut gut zu erhalten. Ihr benötigt die Mokujin-Maske dafür nicht unbedingt. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Alle weiteren Infos, Guides und unseren Test zu „Little Nightmares 2“ findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.