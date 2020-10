Little Nightmares 2 präsentiert Gameplay im neuen Halloween-Trailer

Little Nightmares 2 erscheint zwar leider nicht mehr in diesem Jahr, um uns pünktlich zu Halloween zum Schaudern zu bringen, aber mit dem neu veröffentlichten Trailer kommen wir zumindest in Gruselstimmung. Denn die Fortsetzung scheint weitaus unheimlicher zu sein als ihr Vorgänger.

Halloween-Trailer zu Little Nightmares 2

Auch wenn der Puzzle-Plattformer im ersten Moment süß erscheint, hat er es faustdick hinter den Ohren und jagt uns im neuen Trailer ordentlich Angst ein. Von verdrehten Fratzen, über spinnenartige Verfolger bis hin zu abgetrennten Körperteilen ist einfach alles dabei. Das makabre Spiel ist wahrhaftig nichts für schwache Nerven!

Worum geht es in LM2? Das atmosphärische Rätsel-Game spielt, nachdem Six aus dem Schlund entkommen ist und auf Mono trifft, dem Jungen mit der braunen Papiertüte als Maske. Gemeinsam mit ihm möchte sie den Schwarzen Turm erreichen. Es treten hierbei neue Feinde und Charaktere auf den Plan, die uns ordentlich das Fürchten lehren und den Weg zu unserem Ziel erschweren.

Die Fortsetzung des albtraumhaften Abenteuers erscheint am 11. Februar 2021 für PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.