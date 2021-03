Am 11. Februar 2021 erschien das Gruselabenteuer Little Nightmares 2 von Entwickler Tarsier Studios und Publisher Bandai Namco für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Nun haben die Verantwortlichen innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass in weniger als einem Monat nach der Veröffentlichung mehr als eine Million Einheiten weltweit von „Little Nightmares 2“ verkauft wurden.

Bandai Namco knackt neuen Meilenstein

Bei „Little Nightmares 2“ handelt es sich um den ersten von Bandai Namco entwickelten Titel, der in diesem Zeitraum einen solchen Meilenstein erreichen konnte.

Die Little-Nightmares-Reihe hat mit zwei Hauptspielen, dem Mobile-Game Very Little Nightmares (Android und iOS) und einem digitalen Comicbuch, das zusammen mit Plastiek (Android und iOS) entwickelt wurde, ein kontinuierliches Wachstum erlebt. Bandai Namco investiert in die Fortsetzung dieses Wachstums, sowohl mit Spielen als auch mit anderen Unterhaltungsinhalten, um den dauerhaften Erfolg des Franchise zu gewährleisten.

Später in diesem Jahr bekommt „Little Nightmares 2“ ein Upgrade für PS5 und Xbox Series X sowie Xbox Series S serviert. Unseren ausführlichen Test zu dem Plattformer lest ihr hier.