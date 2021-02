Little Nightmares 2: Entwickler wird keinen Nachfolger machen, Publisher vielleicht schon

Das Entwicklerstudio Tarsier wird keine weiteren Spiele in der Horror-Reihe „Little Nightmares“ mehr entwickeln. Doch Publisher Bandai Namco könnte noch Pläne verfolgen.

Little Nightmare wandert in andere Hände

Im Dezember 2020 erschien mit Little Nightmares 2 der Nachfolger zum Grusel-Hit aus dem Jahr 2017. Auch Teil 2 kommt gut an, doch das Entwicklerstudio will sich in Zukunft anderen Ideen widmen. Das heißt aber nicht, dass wir keinen dritten Teil bekommen. Denn die Rechte liegen bei Publisher Bandai Namco, die ein weiteres Spiel einfach einem anderen Entwickler übergeben könnten.

Andreas Johnsson, CEP der Tarsier Studios, meint in einem Interview mit IGN:

„In den letzten 6 Jahren war es unsere Mission bei Tarsier Studios, faszinierende Welten zu erschaffen. „Little Nightmares“ war unser erster Versuch und war ein großer Erfolg. Ich persönlich liebe es, wie „Little Nightmares“ im Laufe der letzten 4 Jahre Fans auf der ganzen Welt gefunden hat. Von der Fankunst über die umfangreichen Theorien der Fans bis hin zu den echten Reaktionen – es war erstaunlich, das alles mitzuerleben. Unsere Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment Europe war äußerst zufriedenstellend, sie haben sich unsere kreative Vision angehört und sich unsere verrückten Ideen und Ambitionen zu Herzen genommen.



Trotzdem ist es bittersüß, anzukündigen, dass wir die Welt von „Little Nightmares“ hinter uns lassen. Die Spiele werden uns im Studio immer lieb und teuer sein. Nachdem wir im Dezember 2019 von der Embracer Group übernommen wurden, ist es nun an der Zeit für uns, ein neues Kapitel aufzuschlagen, neue IPs zu entwickeln und neue Welten zu erkunden. Ich persönlich bin sehr aufgeregt zu zeigen, was unser Studio erschafft und zähle die Tage herunter, bis wir unsere Fans wieder begeistern können.“

Bandai Namco meinte, dass es zwar momentan noch nichts zu einem potenziellen Sequel von „Little Nightmares 2“ anzukündigen gibt, die Chance auf eine Fortsetzung aber durchaus besteht.