Little Nightmares 2: Diese Spielzeit benötigt ihr bis zu den Credits

In dem Puzzle-Plattformer Little Nightmares 2 des schwedischen Indie-Entwicklers Tarsier Studios erlebt ihr eine eigenständige Geschichte aus der Sicht des kleinen Mono in einer albtraumhaften Welt voller Monster und weiterer Gefahren.

Das Horror-Abenteuer ist deutlich länger als Little Nightmares aus dem Jahr 2017. Es gilt es mehr Schauplätze zu besuchen und sich neuen furchteinflößenden Situationen entgegenzustellen.

Das ist die Spielzeit von Little Nightmares 2

Doch wie lange dauert die Reise? In unserem Test zu „Little Nightmares 2“ sind wir den Dingen auf den Grund gegangen und haben den Plattformer vollständig durchgespielt. Dabei haben wir auf der Xbox Series Xbox Series X sowie PlayStation 5 gezockt.

Bis ihr die Credits am Ende des Games über den Bildschirm flimmern seht, vergehen rund 4,5 bis 6 Spielstunden. Schaut ihr euch die verschiedenen Schauplätze genauer an und sucht abseits der Wege zudem alle Seelenfragmente sowie die 12 versteckten Hüte, werdet ihr eher rund 7 Stunden Spielzeit benötigen.

Macht ihr euch noch auf die Suche nach Sammelgegenständen wie den Hüten, benötigt ihr selbstverständlich länger. © Bandai Namco/Tarsier Studios

Hinweis: Nach dem Durchspielen könnt ihr alle Kapitel in beliebiger Reihenfolge neu starten. Da diese aber jeweils recht lang ausfallen, müsst ihr für im ersten Durchgang verpasste Collectibles meist recht viel Strecke zurücklegen und einige schwierige Passen erneut spielen. Einen wirklichen Wiederspielwert besitzen die Level bis auf die Sammelgegenstände aber nicht.

Welche Kapitel gibt es in Little Nightmares 2?

Tarsier Studios hat „Little Nightmares 2“ in insgesamt 5 Kapitel unterteilt, die aus ganz unterschiedlichen Orten bestehen. Zu Beginn seid ihr in einem gruseligen Wald unterwegs, ehe ihr die Stadt Pale City betretet und euch später durch eine Schule sowie ein Krankenhaus kämpfen müsst. Das Ziel ist ein mysteriöses TV-Signal, das von dem sogenannten dünnen Mann genutzt wird, um die Einwohner zu kontrollieren.

Kapitel 1: Wald

Wald Kapitel 2: Schule

Schule Kapitel 3: Krankenhaus

Krankenhaus Kapitel 4: Stadt

Stadt Kapitel 5: Türen

Der Release des Horror-Plattformers für PS4, Xbox One und PC findet am 11. Februar 2021 statt, während später im Jahr entsprechend optimierte Versionen für PS5 und Xbox Series X folgen sollen. Unseren Test zu dem Horrorspiel haben wir euch hier eingebunden.