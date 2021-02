Little Nightmares 2: Liste aller Trophäen, die ihr für Platin benötigt

Little Nightmares 2 bietet natürlich eine formidable Auswahl an Trophäen, die ihr auf eurer Reise als Mono einheimsen könnt. Wie viele es gibt und was ihr tun müsst, um an die begehrte Platin-Trophäe oder den 1000er Gamerscore zu gelangen, erfahrt ihr in unserer Trophy-Liste.

Alle Trophäen in Little Nightmares 2

Der kleine neue Albtraum bietet ganze 35 Trophäen und Achievements und das bei einer doch recht überschaubaren Spiellänge. Einige erhaltet ihr durch das bloße Absolvieren der einzelnen Kapitel, andere wiederum erfordern etwas Geschick und Aufmerksamkeit, wie das Auffinden bestimmter Collectibles.

Die 35 PlayStation-Trophies von „Little Nightmares 2“ teilen sich dabei wie folgt auf:

16x Bronze

15x Silber

3x Gold

1x Platin

Xbox-Spieler müssen dementsprechend 35 Erfolge abschließen, um den Gamerscore von 1.000 Punkten zu erreichen. Die Beschreibungen zu den einzelnen Achievements sind im Fall von „Little Nightmares 2“ übrigens etwas kryptisch und nicht klar formuliert. Ihr müsst also gegebenenfalls ein wenig nachdenken, was genau für die Errungenschaft nötig ist.

Bronze

Name Beschreibung Gamerscore Wie sehe ich aus? Perfekt! Passt so zu … dir! 15 Spielsachen sind was für Kinder So, jetzt wird dir gleich wärmer. 15 Hunger Eine Menge Snacks für einen heranwachsenden Jungen. 15 Beste Röntgen-Freunde Ich sehe durch dich hindurch. 15 Medizinball Noch weitere letzte Wünsche? 15 … und bleib tot! Vorsicht ist besser als Nachsicht. 15 Erstens nicht schaden Ihn leben zu lassen ist grausamer. 15 Schiedsrichter! Unorthodox, aber sie zählen alle! 15 Mono-Töne Mensch, was für ein sonderbares Lied! 15 Frei fliegen Rebellion vom Feinsten! 15 Echte Farben Man kann nie wissen, wann man Schutz vor den Elementen braucht. 15 Waidmannsheil Es ist kein Mord, wenn sie schlechte Menschen waren … oder? 15 Six-undzwanzig Entspann dich, sie hat dich gehört! 20 Halber Hut Es wäre so klischeehaft, sie alle zu sammeln. 20 Was ist in der Kiste? Was hast du geglaubt, hier drin zu sehen? 20 Barmherzige Tat Verlockend, so verlockend … 20

Silber

Name Beschreibung Gamerscore Jäger und Sammler Die Natur ist ein grausames Ding. 30 Gut unterrichtet Die besten Tage unseres kurzen, furchtbaren Lebens. 30 Eingewiesen Bist du sicher, dass du keine weiteren … Behandlungen … brauchst? 30 Die Fahle Das Leben in der großen Stadt ist vorbei. 30 Ausweichende Beute Nicht heute! 30 In meiner Handfläche Halt dich fest und alles wird gut. 30 Popcorn Filmabend auf der Station – alle versorgt! 30 Einspruch Manche Löcher sind heikler als andere. 30 Kranke Kinder Wir hinterlassen keine Überreste im Krankenhaus. 30 Postindustriell Du hast jemanden beliefert. Bemerkt derjenige es? 30 Nicht damenhaft Hallo, kennen wir uns? 30 Fahle Kinder Wir hinterlassen keine Überreste in der fahlen Stadt. 30 König der Rüpel Kreativ, effizient, brutal. Klassenbester! 30 Schulkinder Wir hinterlassen keine Überreste in der Schule. 30 Wilde Kinder Wir hinterlassen keine Überreste in der Wildnis. 30

Gold

Name Beschreibung Gamerscore Signalstörung Jetzt ist alles vorbei. 60 Keinerlei Überreste, nirgendwo Wir hinterlassen keine Überreste. Bravo! 75 Hut tut gut Hüte sind einigen Menschen sehr wichtig. 75

Platin

Name Beschreibung Gamerscore Primetime-Konsument Dir bietet sich nun keine Herausforderung mehr. Glückwünsch! 80

Alle weiteren Informationen, Guides und unseren Test zu „Little Nightmares 2“, das am 11. Februar für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist, findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel. Benötigt ihr beispielsweise Hilfe bei dem Auffinden aller Hüte, könnt ihr dort Lösungen wie diese finden:

Little Nightmares 2: Alle 12 Hüte und ihre Fundorte – Guide