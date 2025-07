Lilo & Stitch übertrifft Minecraft Movie – Disney auf Erfolgskurs!

Disney hat mit seinem Live-Action-Remake von Lilo & Stitch einen großen Erfolg an den Kinokassen erzielt. Der Film hat es geschafft, die weltweiten Einnahmen von A Minecraft Movie zu übertreffen und ist nun höchst einspielende MPA-Film des Jahres 2025. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 957,5 Millionen Euro hat Lilo & Stitch A Minecraft Movie, das 954,9 Millionen Euro eingenommen hat, überholt. Nur der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2 liegt mit 1,8 Milliarden Euro noch vor Lilo & Stitch.

Lilo & Stitch auf Rekordkurs

Wie erfolgreich ist Lilo & Stitch in den USA? In den Vereinigten Staaten hat Lilo & Stitch bisher 403,7 Millionen Euro eingespielt und liegt damit hinter A Minecraft Movie, das 423,9 Millionen Euro eingenommen hat. Trotz einer leichten Verlangsamung an den Kinokassen ist Lilo & Stitch auf einem guten Weg, der erste MPA-Film in diesem Jahr zu werden, der die Milliardenmarke überschreitet. Sollte dies gelingen, wäre es der fünfte Disney-Live-Action-Film, der diesen Meilenstein erreicht, nach Der König der Löwen, Die Schöne und das Biest, Aladdin und Alice im Wunderland.

Erfolgreicher Kinostart

Wann lief Lilo & Stitch in den Kinos an? Lilo & Stitch feierte sein Debüt am Memorial-Day-Wochenende und erzielte beeindruckende 182,6 Millionen Euro in den ersten vier Tagen. Zusammen mit Mission: Impossible – The Final Reckoning sorgte der Film für ein rekordverdächtiges Wochenende an den Kinokassen. Angesichts dieses Erfolgs hat Disney bereits eine Fortsetzung des Live-Action-Films angekündigt, auch wenn es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt.

Ein Lichtblick für Disney

Warum ist Lilo & Stitch so wichtig für Disney? Für Disney ist der Erfolg von Lilo & Stitch ein dringend benötigter Triumph, nachdem das Studio mit anderen Filmen in diesem Jahr Schwierigkeiten hatte. Sowohl Captain America: Brave New World als auch Thunderbolts waren Enttäuschungen an den Kinokassen. Auch das Live-Action-Remake von Schneewittchen und der neue Pixar-Film Elio konnten nicht überzeugen. Besonders Elio enttäuschte mit dem niedrigsten Eröffnungswochenende in der Geschichte von Pixar.

Konkurrenz im Sommer

Welche Filme treten gegen Lilo & Stitch an? Während Lilo & Stitch weiterhin auf die Milliardenmarke zusteuert, gibt es einige konkurrierende Filme im Juli, darunter Jurassic World Rebirth, Die Fantastischen Vier: Erste Schritte und Superman. Allerdings hat Jurassic World Rebirth bereits enttäuschende Zahlen verzeichnet, und es wird erwartet, dass Lilo & Stitch seine starke Position behaupten kann. Um die Milliardenmarke zu überschreiten, benötigt ein Film eine starke Ausdauer an den Kinokassen. Die genannten Filme zielen auf ähnliche Zielgruppen ab, was ihr langfristiges Geschäft beeinträchtigen könnte.

Ausblick auf das Jahresende

Welche Filme könnten Lilo & Stitch noch überholen? Auch wenn Lilo & Stitch einen beeindruckenden Lauf hat, könnte Avatar: Fire and Ash am Ende des Jahres die Spitze der Charts übernehmen. Die ersten beiden Avatar-Filme haben weltweit jeweils über 2 Milliarden Euro eingespielt, und es wird erwartet, dass Fire and Ash die größte Veröffentlichung der Weihnachtssaison wird.

Was denkst du über den Erfolg von Lilo & Stitch? Teile deine Meinung in den Kommentaren!