Leon S. Kennedy leak als spielbarer Charakter in Resident Evil Requiem

Ein neuer Leak aus dem portugiesischen PlayStation Store hat kürzlich angedeutet, dass Leon S. Kennedy möglicherweise ein spielbarer Charakter in Resident Evil Requiem sein könnte. Diese Information reiht sich in eine lange Liste von Leaks ein, die bereits vor der offiziellen Ankündigung des Spiels im Januar 2025 begonnen haben. Der prominente Capcom-Leaker Dusk Golem hatte damals behauptet, dass Leon zu 100 Prozent der Hauptcharakter von Resident Evil 9 sein wird.

Ein Leak aus dem PlayStation Store

Was sagt der aktuelle Leak aus? Als die Vorbestellungen am 29. Oktober 2025 starteten, berichtete ein Reddit-Nutzer, dass er folgenden Text in der Beschreibung der Deluxe Edition von Resident Evil Requiem gesehen habe: „Fünf Kostüme, darunter ein Grace-Kostüm: Dimitrescu und Leon-Kostüm: DSO-Spezialagent.“ Diese Beschreibung deutet darauf hin, dass Leon Kennedy eine bedeutende Rolle im Spiel spielen wird, ausreichend bedeutend, um alternative Outfits zu rechtfertigen.

Dieses angebliche Leon-Deluxe-Edition-Kostüm könnte auch eine Anspielung auf Leon Kennedys Auftritt in Resident Evil 6 sein, wo er der Division of Security Operations beitrat. Diese Hinweise lassen vermuten, dass Leon möglicherweise als spielbarer Charakter in das Spiel integriert wird, was unter der Fangemeinde für Aufsehen sorgt.

Die Frage der Legitimität

Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Dusk Golem teilte diesen Reddit-Post auf X, aber die Echtheit des ursprünglichen Leaks wurde schnell in Frage gestellt. Einige private Nachrichten, die Dusk Golem erhielt, besagten, dass der ursprüngliche Reddit-Post mit dem angeblichen PlayStation Store Leak schnell gelöscht wurde und der ursprüngliche Poster sein Konto gelöscht hatte.

Andere Nutzer, die auf Dusk Golems Post auf X antworteten, wiesen darauf hin, wie einfach es sei, Text auf einer Store-Seite zu fälschen, indem man den Code der Seite bearbeitet. Dusk Golem ging auf diese Bedenken ein und lieferte Screenshots eines Reddit-Posts, der den Resident Evil Requiem PlayStation Store-Leak widerlegte.

Leons Rolle in Resident Evil Requiem

Welche Rolle könnte Leon in Resident Evil Requiem spielen? Trotz der Unsicherheiten bezüglich des Leaks bleibt Dusk Golem bei seiner Behauptung, dass Leon ein Hauptcharakter im kommenden Teil sein wird, neben der neuen Protagonistin Grace Ashcroft. Er erklärte: „Leon ist in RE9 als Hauptcharakter neben Grace spielbar, es ist ein Geduldsspiel für mich, bis er enthüllt wird, ich kenne Capcoms Marketingpläne nicht, aber ich möchte das Beste über RE teilen, was ich kann.“

Resident Evil Requiem selbst wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht und bringt eine neue Protagonistin, FBI-Agentin Grace Ashcroft, die eine Reihe mysteriöser Todesfälle in einem Hotel untersucht. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Survival Horror und Action-Elementen und wird für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen.

Die Zukunft von Resident Evil

Welche Erwartungen gibt es an Resident Evil Requiem? Als neunter Haupttitel der Serie bringt Resident Evil Requiem eine neue Richtung mit sich, indem es den Spielern erlaubt, zwischen einer First-Person- und einer Third-Person-Perspektive zu wechseln. Diese Neuerung bietet eine Abkehr von den zuletzt ausschließlich in First-Person gehaltenen Teilen und gibt dir die Möglichkeit, die für dich spannendste Spielweise zu wählen.

Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, besonders da Raccoon City, der Schauplatz vieler früherer Resident Evil-Spiele, erneut eine zentrale Rolle spielen wird. Die Rückkehr von ikonischen Charakteren wie Leon S. Kennedy, auch wenn sie noch nicht offiziell bestätigt ist, trägt zur steigenden Spannung und Vorfreude bei.

Welche Erwartungen hast du an Resident Evil Requiem? Teile deine Gedanken und Theorien in den Kommentaren!