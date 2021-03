LEGO Super Mario Sets sind ein voller Erfolg

Die LEGO Group hat vor einiger Zeit damit begonnen, Bausets zur „Super Mario“-Themenwelt zu veröffentlichen. So sprechen sie mit ihrem jüngsten Streich gleich zwei Zielgruppen an, einmal alle LEGO-Fans und die Nintendo-Community. Es erscheinen in unregelmäßigen Abständen neue LEGO-Sets zum Thema.

Und dieses Vorgehen stellt sich nun als äußerst gewinnbringend heraus, wie nun von offizieller Seite bestätigt wurde. Bei der Produktkampagne soll es sich um einen vollen Erfolg handeln.

LEGO hat nun also das bestätigt, was wir schon die ganze Zeit erahnen konnten. Spätestens nachdem die LEGO-Sets innerhalb kürzester Zeit die Spitze der Amazon-Charts erobern konnten, war solch ein Erfolg bereits abzusehen. Offiziell heißt es jetzt im Finanzreport, dass es sich „um eines der erfolgreichen Bausets für das Unternehmen“ handle.

Das hier sind die Top-Themenwelten von LEGO in 2021:

LEGO City

LEGO Technic

LEGO Star Wars

LEGO Friends

LEGO Classic

LEGO Super Mario

Aufgrund der überragenden Verkaufszahlen werden sie sicher noch weitere Bausets veröffentlichen.

Nintendo lässt LEGO-Mario 6.000 Mal fallen, um seine Qualität festzustellen

Warum sind die Super Mario-Sets so beliebt?

Auf der einen Seite handelt es sich natürlich um eines der bekanntesten und beliebtesten Gaming-Franchise der Welt. Aber auf der anderen Seite hatte das Unternehmen auch die Idee, diese LEGO-Sets mit einem digitalen Twist zu versehen. Es ist also ein Verbund aus physischem Spielzeug, das mit digitalen Elementen versehen wurde. Dadurch konnten sie die Spielbarkeit, die mit dem Spielzeug einhergeht, enorm steigern.

Heißt, dass unser Held Mario eine digitale Anzeige mitbringt, die Münzen und besiegte Gegner anzeigt, und obendrauf verfügt das Set sogar über einen Lautsprecher. Obendrauf kommt eine App mit Anweisungen und Punkten.

Dieses interaktive Spielzeug ist also kein normales LEGO-Bauset. So kann Mario nun also in physischer Form durch das Pilzkönigreich huschen, um Bowser den Garaus zu machen. Eine nette Idee?

Aber wie ist das bei euch? Habt ihr schon LEGO Super Mario-Sets gekauft oder sind sie euch zu teuer?

Erweiterungs-Sets:

Power-up Packs:

Zehn Sammelfiguren: