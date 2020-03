Aufgepasst, liebe Pokémon-Trainer! Niantic und The Pokémon Company haben sich eine Reihe Events für den März 2020 überlegt. Es wird also einiges zu tun geben, sodass euch in Pokémon Go nicht langweilig werden kann.

Den Anfang macht Team GO Rocket: Giovanni hat ein Crypto-Entei, das ihr nach einer Reihe an Rocket-Spezialaufgaben fangen könnt. Vorausgesetzt ihr besiegt den Boss der Gaunerbande! Die speziellen Feldforschungsaufgaben sind ab dem 1. März 2020 verfügbar.

Pokémon Go: Neue Events im März!

Der große neue Feldforschungsdurchbruch bringt euch eine neue Pokémon-Begegnung. Dieses Mal wird es das Blatt- und Stahl-Pokémon Kastadur (Ferroseed) sein, das ihr erbeuten könnt! Wie immer müsst ihr dazu an sieben verschiedenen Tagen eine Feldforschung abschließen. Wenn ihr dieses Pokémon fangt, erhaltet ihr Bonus-Sternenstaub.

Das neueste Legendäre Pokémon in „Pokémon Go“ heißt Voltolos. Das Pokémon vom Typ Elektro und Flug wird ab heute, dem 2. März 2020 in 5-Sterne-Raids zur Verfügung stehen. Um es zu schlagen, verwendet einfach Gestein oder Eis!

Und wenn wir schon mal bei Legendären Pokémon sind: an jedem Wochenende im März wird es Legendäre Pokémon im Raid geben, die jeweils in ihrer Shiny-Variante und besonderen Attacken gefangen werden können. So gibt es an folgenden Daten die verschiedenen Pokémon:

Darkrai vom 6. bis zum 9. März

Giratina in der Wandel-Form vom 13. bis zum 15. März

Kobalium (Cobalion) mit Sanctoklinge vom 20. bis zum 22. März

Lugia mit Luftstoß vom 27. bis zum 29. März

Zudem wird es noch ein Wochenende vom 6. bis zum 9. März geben, an dem Team GO Rocket mal wieder das Ruder in „Pokémon Go“ übernimmt. Hier wird es Unlicht- und Gift-Pokémon geben, die häufiger spawnen. Zudem warten in dieser Zeit die schillernden Pionskora und Absol in der Wildnis. Die Crypto-Pokémon können hier ebenfalls schillernd sein!

Mysteriöses Pokémon und Psycho-Event

Davon ab wird es ein „Mysteriöses Event“ geben, bei dem ein Mysteriöses Pokémon ins Spiel finden soll. Neben zahlreichen Aufgaben innerhalb einer Spezialaufgabe, die sich allesamt auf Käfer-Pokémon beziehen, die häufiger spawnen sollen (wie zum Beispiel Nincada), wird es sogar das Mysteriöse Pokémon Genesect geben laut Spieldaten. Das Event-Wochenende findet vom 20. bis zum 23. März statt.

Abschließend kehrt das Event namens Psychic Spectacular wieder zurück. Und zwar vom 27. bis zum 30. März. In dieser Zeit wird es unter anderem Monozyte (Solosis) und Mollimorba (Gothita) geben. Neben dem neuen schillernden Puppance (Baltoy) wird es zudem noch weitere Psycho-Pokémon in dieser Zeit geben.

Insgesamt warten also diverse Abenteuer auf euch. Werdet ihr sie bestreiten? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare und diskutiert mit uns über das neue Update.