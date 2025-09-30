Lara Croft and the Guardian of Light jetzt im Xbox Game Pass verfügbar

Microsoft hat kürzlich das beliebte Koop-Action-Abenteuer Lara Croft and the Guardian of Light zum Xbox Game Pass hinzugefügt. Dieses Spiel, das ursprünglich 2010 veröffentlicht wurde, ist bekannt für seine isometrische Perspektive und den starken Fokus auf kooperative Spielfunktionen. Es markiert einen Wendepunkt in der Lara-Croft-Reihe, indem es das erste Spiel ist, das ohne den Tomb Raider-Namen veröffentlicht wurde.

Was macht Lara Croft and the Guardian of Light besonders?

Warum ist Lara Croft and the Guardian of Light so beliebt? Das Spiel wurde von Crystal Dynamics entwickelt und ursprünglich von Square Enix veröffentlicht. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Action und Puzzle-Elementen, die du sowohl im Einzelspieler-Modus als auch im Koop-Modus erleben kannst. In letzterem übernimmst du die Rolle von Lara Croft oder dem 2.000 Jahre alten Maya-Krieger Totec, um gemeinsam das Böse zu besiegen und das Spiegelbild des Rauches zu erlangen.

Die isometrische Perspektive und der kooperative Fokus sind wesentliche Merkmale, die Lara Croft and the Guardian of Light von anderen Spielen der Serie abheben. Besonders hervorzuheben ist, dass das Spiel ohne Ladebildschirme auskommt, sobald ein Level gestartet ist. Kritiker loben das Spiel für seinen innovativen Ansatz und die nahtlose Integration von Rätseln und Action-Elementen.

Xbox Game Pass erweitert seine Bibliothek

Was bietet der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementservice von Microsoft, der es ermöglicht, eine Vielzahl von Spielen auf Konsolen, PCs und über Cloud-Gaming zu spielen. Mit einer ständig wechselnden Bibliothek bietet der Service Zugang zu Spielen von Xbox Game Studios, Bethesda und vielen anderen Entwicklern. Seit seinem Start im Juni 2017 hat sich der Game Pass als eine der besten Möglichkeiten etabliert, um auf eine große Auswahl an Spielen zuzugreifen.

Mit der Aufnahme von Lara Croft and the Guardian of Light in den Xbox Game Pass hast du nun die Möglichkeit, dieses Abenteuer auf der Xbox One, Xbox Series und dem PC zu erleben. Zudem ist das Spiel über den kürzlich erweiterten Xbox Cloud Gaming-Dienst verfügbar, was dir flexible Spieloptionen bietet, egal wo du dich befindest.

Kommende Updates und neue Spiele

Welche neuen Spiele erwarten dich im Xbox Game Pass? Am 1. Oktober 2025 wird der Core-Katalog des Xbox Game Pass mit Spielen wie Warhammer 40,000: Darktide, Cities: Skylines – Remastered und Disney Dreamlight Valley erweitert. Diese Spiele stehen dir ab diesem Datum zur Verfügung und bieten eine spannende Ergänzung zum bestehenden Katalog.

Für den 7. Oktober 2025 sind mit Sopa – Tale of the Stolen Potato und Little Rocket Lab zwei Day-One-Veröffentlichungen geplant. Die Wave 1-Liste für Oktober 2025 wird voraussichtlich ebenfalls an diesem Datum bekannt gegeben, sodass du dich auf noch mehr spannende Titel freuen kannst.

Abschließende Gedanken

Mit Lara Croft and the Guardian of Light fügt der Xbox Game Pass einen weiteren Klassiker zu seiner beeindruckenden Bibliothek hinzu. Das Spiel verspricht stundenlangen Spielspaß und bietet sowohl alten Fans als auch neuen Spielern die Gelegenheit, ein Kapitel der Lara-Croft-Geschichte zu erleben. Mit den kommenden Updates und neuen Titeln bleibt der Game Pass eine attraktive Option für alle Gaming-Enthusiasten.

Was denkst du über die neuesten Ergänzungen im Xbox Game Pass? Lass es uns in den Kommentaren wissen!