Kostenlos auf PS Plus – Bomb Rush Cyberfunk ab Juni 2025 verfügbar

PlayStation Plus überrascht im Juni 2025 mit einem besonderen kostenlosen Spiel, das Erinnerungen an die Zeiten der originalen Xbox weckt. Das Spiel ist zwar keine direkte Wiederveröffentlichung eines OG Xbox-Titels, aber ein spiritueller Nachfolger eines Klassikers. Diese Anspielung ist eine Hommage an Jet Set Radio Future, ein Spiel, das 2002 von Smilebite und Sega für die Xbox veröffentlicht wurde und heute als eines der besten Spiele der Plattform gilt.

Jet Set Radio Future selbst ist die Fortsetzung von Jet Set Radio aus dem Jahr 2000, das ursprünglich für die Sega Dreamcast entwickelt wurde. Nun bringt PlayStation Plus das Spiel Bomb Rush Cyberfunk, das starke Parallelen zu diesem Klassiker aufweist, in alle Mitgliedschaftsstufen: PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium.

Was macht Bomb Rush Cyberfunk so besonders?

Warum ist Bomb Rush Cyberfunk das perfekte Spiel für Fans von Jet Set Radio? Bomb Rush Cyberfunk, entwickelt und veröffentlicht von Team Reptile im Jahr 2023, ist keine direkte Fortsetzung von Jet Set Radio, aber es kommt dem am nächsten, was Fans seit über 20 Jahren erhalten haben. Das Spiel hat auf Metacritic Wertungen zwischen 75 und 81 erhalten und begeistert mit hervorragenden Nutzerbewertungen, wie einem 4,42 von 5 auf dem PlayStation Store und einer 98% Zustimmung auf Steam.

Das Spiel entführt dich in eine futuristische Welt aus der Feder von Dion Koster. Hier kämpfen selbsternannte Graffiti-Crews mit persönlichen Boostpacks um die Kontrolle der Straßen. Spieler können ihre eigene Crew gründen, die Stadt mit Graffiti verschönern, Beats sammeln, ihre Tricks kombinieren und sich gegen die Polizei behaupten, um ihren Anspruch auf die Metropole New Amsterdam zu sichern.

Wie kannst du das Spiel kostenlos erhalten?

Wie lange ist Bomb Rush Cyberfunk kostenlos verfügbar? Wenn du das Spiel über PS Plus ausprobieren möchtest, hast du bis zum 1. Juli 2025 Zeit, den kostenlosen Download in Anspruch zu nehmen. Um jedoch darauf zugreifen zu können, benötigst du ein aktives PS Plus-Abonnement. Läuft das Abonnement ab, verlierst du den Zugriff auf den Download, bis du es erneuerst.

Das Spiel selbst bietet eine Spielzeit von etwa 10 bis 14 Stunden, abhängig davon, wie intensiv du dich mit den Nebeninhalten beschäftigst und welchen Spielstil du bevorzugst. Für diejenigen, die alles im Spiel entdecken möchten, kann die Spielzeit bis zu 25 Stunden betragen.

Was erwartet uns in der Zukunft?

Gibt es Neuigkeiten zu einem neuen Jet Set Radio Spiel? Aktuell arbeitet Sega an einem neuen Jet Set Radio Spiel, das sich in der Entwicklung befindet. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Titel entwickeln wird und ob er die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann, die seit Jahren auf eine Fortsetzung warten.

Was hältst du von Bomb Rush Cyberfunk? Wirst du es ausprobieren oder wartest du auf das neue Jet Set Radio von Sega? Teile deine Meinung in den Kommentaren!