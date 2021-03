It Takes Two: Fundort des A Way Out-Easter Eggs mit Cutscene und Trophäe

It Takes Two setzt auf Easter Eggs statt auf Collectibles und hat hier nicht an witzigen Momenten gespart. Je nachdem wie aufmerksam ihr euch durch die einzelnen Levelbereiche des Koop-Games bewegt, könnt ihr deshalb an verschiedenen Ecken die Verweise auf andere Spiele entdecken.

Unter ihnen ist auch ein Hinweis auf den Vorgängertitel A Way Out. Wir zeigen euch seinen Fundort im Spiel.

A Way Out als Easter Egg in It Takes Two

Entwickler Hazelight Studios hat 2018 bereits ein anderes Koop-Spiel auf den Markt gebracht, das sich „A Way Out“ nennt und Leo und Vincent auf ihrem Ausbruch aus dem Gefängnis begleitet. Um dem Vorgänger zu gedenken, findet ihr in „It Takes Two“ ein Easter Egg, das sich etwas abseits des Weges befindet. Wir zeigen euch wir ihr dorthin gelangt.

Easter Egg zu A Way Out: Fundort

Sobald ihr mit Cody und May vor den terroristischen Eichhörnchen entkommen seid und das Baumhaus verlassen habt, findet ihr euch in Roses Schlafzimmer wieder. Um zu Rose zu gelangen, beginnt ihr ein Plattform-Abenteuer, an dessen Ende eine Kissenfestung auf euch wartet, durch die sich ein längerer Flur schlängelt.

In diesem Flur befindet sich unter anderem das Minispiel mit dem Namen Panzerbrüder. Von diesem Ort aus müsst ihr einfach dem Kissenkorridor weiter einem rot-gelben Kabel entlang folgen bis ihr an einem offeneren Bereich angelangt seid:

Folgt nun dem Kabel auf der rechten Seite des Korridors und klettert auf die dortigen Kissen nach oben.

© PlayCentral

Springt über die größere Lücke zweier Kissen, um die gegenüberliegende Seite zu erreichen: Euer Ziel ist ein rotes Kissen mit weißen Punkten.

© PlayCentral

Betretet nun den kleinen verborgenen Raum hinter dem gepunkteten Kissen, der sich am Ende eines Minitunnel befindet. In dem Geheimraum könnt ihr das Easter Egg in Augenschein nehmen.

© PlayCentral

So erhaltet ihr die Trophäe Plastik-Ausbrecher

Möchtet ihr die Gelegenheit nutzen und gleich die passende Gold-Trophäe mit dem Namen Plastik-Ausbrecher oder die 25 gamerscore-Punkte abgreifen, müsst ihr zeitgleich auf die beiden Knöpfe drücken, die sich vor den Figuren von Vincent und Leo befinden.

Habt ihr die Figuren im selben Moment aktiviert, beginnt ein Dialog zwischen den beiden Charakteren. In der Cutscene bemerkt Puppen-Leo, dass er sich nicht von der Plattform lösen kann und verbleibt wohl oder übel an Ort und Stelle. Anschließend wird euer Erfolg freigeschaltet.