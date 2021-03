It Takes Two: Trophäen-Liste mit allen Erfolgen für Platin und den Gamerscore

Ab sofort könnt ihr euch in das Koop-Vergnügen von It Takes Two stürzen und euch entweder auf der PS4 oder PS5 die begehrte Platin-Trophäe sichern oder den 1000er Gamerscore auf den Xbox-Konsolen und PC abräumen. Wir geben euch die volle Liste mit allen Achievements und Trophäen.

It Takes Two: Alle Trophäen für Platin und Gamerscore

Mit etwa 10 bis 14 Stunden Spielzeit zählt „It Takes Two“ definitiv zu den Spielen, die euch recht schnell mit einer Platintrophäe oder dem vollen Gamerscore (Zahl in Klammern) belohnen. Unterhalb listen wir euch alle Erfolge auf, die euch zum höchsten Achievement verhelfen.

PlayStation 4/5 : 21 Trophäen 1x Platin 10x Gold 0x Silver 10x Silver

: 21 Trophäen Xbox Gamerscore: 1000

Hinweise: Wollt ihr Platin freispielen, benötigt ihr definitiv eine*n Koop-Partner*in. Ihr könnt das Spiel zwar auch gemeinsam mit einer KI spielen, die begehrte Platin bekommt ihr dafür jedoch nicht. Dafür gibt es wenigstens nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad und könnt alle Trophies in einem Durchlauf freischalten.

Gibt es verpassbare Trophäen? Theoretisch ja, allerdings verfügt „It Takes Two“ über eine ausführliche Kapitelauswahl. Seid ihr also an einem potenziellen Achievement bereits vorbeigesaust, könnt ihr den betreffenden Abschnitt einfach noch einmal anwählen und den Erfolg nachträglich einsacken.

Wollt ihr alle Erfolge abräumen, benötigt ihr einen Koop-Partner und ein bisschen Talent, um die kryptischen Achievement-Beschreibungen zu entziffern. © EA/Hazelight Studios

Platin

Power-Pärchen: Ihr seid unaufhaltsam. Nichts steht euch im Weg!

Gold

Es brauchte zwei : Ihr habt es geschafft! ZU-SAMMEN-AR-BEIT! (100)

: Ihr habt es geschafft! ZU-SAMMEN-AR-BEIT! Minispiel-Manie : Alle Minispiele entdeckt! (100)

: Alle Minispiele entdeckt! Plastik-Ausbrecher : Sie hatten keinen Ausweg. (25)

: Sie hatten keinen Ausweg. Ein-Bruch in die Bank : Härte zahlt sich aus. (50)

: Härte zahlt sich aus. Knallharter Draufgänger : Zieh eine Show ab und sterbe beim Versuch. (25)

: Zieh eine Show ab und sterbe beim Versuch. Kunstverwirklichung : Ist das nicht schön? Das kommt an den Kühlschrank. (50)

: Ist das nicht schön? Das kommt an den Kühlschrank. Keine Zeit für Entgleisungen : Tschu-tschuu! (50)

: Tschu-tschuu! Profi-Plattformer : Höllenturm? Eher ein himmlisches Vergnügen! (50)

: Höllenturm? Eher ein himmlisches Vergnügen! Forcierte Triangulation : Erwecke den Wind in der Okarina, meine Prinzessin des Himmels! (50)

: Erwecke den Wind in der Okarina, meine Prinzessin des Himmels! Aufgeschaukelt: Da hast du es etwas zu weit getrieben, oder? (50)

Silber

Es gibt keine Silber-Trophäen.

Bronze

Fragwürdige Freundschaft : Es braucht zwei … zum Foltern. (50)

: Es braucht zwei … zum Foltern. Schicke Pose : Sein eigener Paparazzi sein (50)

: Sein eigener Paparazzi sein Ferne Frequenzen : Die Wahrheit war all die Zeit dort draußen! (50)

: Die Wahrheit war all die Zeit dort draußen! Völlig losgelöst : Schieße nach den Sternen – buchstäblich. (50)

: Schieße nach den Sternen – buchstäblich. Snackosaurus : Na, wer ist jetzt ausgestorben? (50)

: Na, wer ist jetzt ausgestorben? Verloren und gefunden : Schon wieder? Behalt deine Kinder im Auge! (50)

: Schon wieder? Behalt deine Kinder im Auge! Fischige Angelegenheit : Tiere füttern verboten! Oder auch nicht, die sind so niedlich! (50)

: Tiere füttern verboten! Oder auch nicht, die sind so niedlich! Schrecken der sieben Weltmeere : Beim Klabautermann! Ihr seht umwerfend aus, Käptn! (50)

: Beim Klabautermann! Ihr seht umwerfend aus, Käptn! Entspannung in Käfergröße : Große Entspannung im kleinen Stil. (25)

: Große Entspannung im kleinen Stil. Meditationsmeister: Du hast einen höheren Bewusstseinszustand erreicht. Oder zumindest etwas Ruhe und Frieden. (25)

Alle weiteren Infos zu dem Koop-Adventure findet ihr auf unserer Themenseite zu „It Takes Two“.