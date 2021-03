It Takes Two-Spielzeit: So lange fällt die Story des Koop-Games aus

It Takes Two ist der neue Koop-Spielspaß von Hazelight Studios, bei dem die Spieler*innen diesmal in die Rollen eines Ehepaares schlüpfen werden, das sich und seine Beziehung auf einem wilden Abenteuer neu entdeckt. Spielspaß und Humor sind dabei vorprogrammiert und versorgen euch mit mehreren Stunden abwechslungsreichem Gameplay.

Doch wie viel fällt die Spielzeit von „It Takes Two“ genau aus? Wie viele Stunden könnt ihr mit eurer*m Koop-Partnerin im lokalen Splitscreen oder auch im Online-Modus füllen? Wie verraten es euch!

Wie viele Spielstunden hat It Takes Two?

Laut Game Director Josef Fares soll ein Durchlauf von „It Takes Two“ 14 bis 15 Spielstunden in Anspruch nehmen und damit eine mehr als doppelt so lange Spielzeit wie sein sechsstündiger Vorgänger A Way Out aufweisen. Andere Tester*innen und Magazine, die das Koop-Abenteuer ebenfalls gezockt haben, berichten von einer durchschnittlichen Spiellänge von 10 bis 14 Stunden. Fares Angabe scheint also annähernd der Realität zu entsprechen.

Das beeinflusst die Spielzeit: Möchtet ihr alle 21 Trophäen absahnen, benötigt es möglicherweise mehrere Anläufe, was die Spieldauer entsprechend verlängert. Natürlich beeinflusst auch eure Spielweise die Spielzeit und vor allem, wie gut ihr zusammenarbeitet oder wie schnell ihr hinter die Lösung einzelner Puzzle und Rätsel steigt. Zeitaufwändige Sammelgegenstände gibt es in dem linearen Plattformer nicht, dafür aber zahlreiche Minispiele, die eure Playtime ebenfalls noch einmal verlängern können.

In dem kooperativen Plattformer wachen Cody und May dank Dr. Hakim und einer Prise Magie als Puppen wieder auf. Von da an beginnt das spektakuläre Abenteuer. © EA/Hazelight Studios

Wollt ihr es dagegen knackiger halten und der Story weniger Aufmerksamkeit schenken, könnt ihr die verschiedenen Cutscenes im Spiel einfach skippen, denn auch die Zwischensequenzen nehmen ein gewisses Maß an Zeit in Anspruch.

Das kreative Koop-Game erscheint am 26. März 2021 für PC, PS4 und Xbox One. Dank Abwärtskompatibilität und Smart Delivery ist der Titel ebenso auf der PS5 und der Xbox Series X/S spielbar.