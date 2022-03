Horizon Forbidden West: So verarbeitet ihr den Sturmvogel zu Schrott

Der Sturmvogel (Stormbird) gehört zu den bekanntesten Maschinen in Horizon Zero Dawn und darf auch nicht im Nachfolger Horizon Forbidden West fehlen. Diese Kampfmasche gehört zu den mächtigsten Gegnern im Spiel und aus diesem Grund haben wir diesen Guide für euch angefertigt, damit ihr dem Robotervogel ganz leicht die Flügel stutzen könnt.

Horizon Forbidden West: Den Sturmvogel besiegen

Diese Maschine bewegt sich vorrangig in großen Höhen fort und kann in halsbrecherischer Geschwindigkeit auf euch herabstoßen. Zudem verfügt der Sturmvogel über sehr mächtige Nahkampf- und Schock-Angriffe. Zu allem Überfluss besitzt die Maschine keine schweren Waffen, die ihr abtrennen und selbst nutzen könntet. Ihr seid also komplett auf euer eigenes Waffenarsenal angewiesen. Ein Kampf gegen diese Maschine ist kein leichtes Unterfangen – es sei denn ihr beherzigt unsere Tipps.

Zielt auf explosive Bauteile

Am Nacken besitzt der Sturmvogel Kühlsaft-Kanister, insgesamt zwei Stück. Trefft einen Kanister mit einem Frostpfeil, wodurch eine Elementarexplosion ausgelöst wird, die dem Gegner großen Schaden verursacht. Am Schweif sitzen zwei Löschwasser-Kanister. Ein gezielter Schuss mit einem Löschwasser-Pfeil und es kommt zur Detonation.

Blockiert die Fähigkeiten vom Gegner

Am Bauch der Maschine befindet sich die Sturmkanone. Ihr solltet dieses relativ große Bauteil unbedingt abschießen, da dadurch die Schock-Fernangriffe der Maschine deaktiviert werden und der Gegner gezwungen wird, in den Nahkampf zu wechseln. Der Sturmvogel besitzt an jedem seiner Flügel drei Flügeldüsen, womit die Maschine zusätzliches Tempo erlangt. Zerstört bzw. entfernt ihr alle Düsen, dann wird der Abtauchen-Nahangriff des Gegners verhindert.

Generell mach ihr mit Säure- und Plasmaangriffen immer guten Schaden gegen diesen Gegner, Feuer- und Schockschaden, bringt dagegen nicht so viel. Überbrückungen lassen sich an der Brutstätte Kappa freischalten.