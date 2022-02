Wer sich in Horizon Forbidden West auf der Suche nach dem Unterprogramm Poseidon befindet, stolpert in der unwirtlichen Wüste früher oder später auch auf die Reliktruine Die Stillsande, die sich leicht westlich von Das Meer aus Sand befindet. Und natürlich wartet auch an diesem Ort eines der mysteriösen Ornamente auf seine Entdeckung.

Dafür müsst ihr aber wieder kleinere Rätsel lösen und euch mit sportlichem Ehrgeiz durch die Trümmer der Alten Welt bewegen. Doch keine Sorge, in dieser Lösung verraten wir euch ganz genau, wie ihr Die Stillsande erfolgreich abschließt und welche Vorkehrungen ihr vor der Erkundung treffen müsst.

Die Stillsande erkunden: Vorbereitungen treffen

In den meisten Reliktruinen kommt ihr nicht weiter, wenn ihr nicht über entsprechende Spezialausrüstung verfügt. So lassen sich die Metallblumen nur mit einem Rankenschneider zerstören und für den Feuerglimmer benötigt ihr einen Anzünder, der während der Kampagne gebaut werden kann.

Die Reliktruine Die Stillsande bildet da keine Ausnahme und wenn ihr vorhabt, das hier verborgene Ornament zu erreichen, müsst ihr erst einmal einen Anzünder euer Eigen nennen. Wie ihr diesen erhaltet, verraten wir euch in dem Guide Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Die Stillsande erkunden

Nähert euch der großen Anlage bestenfalls von Nordosten und ihr erkennt am nordöstlichsten Punkt große Trümmer, über welche ihr nach oben auf das Vordach klettern könnt. Betretet das Innere der Einrichtung durch das Loch in der Wand, direkt hinter den alten Fässern, die ihr für wenig Loot zerstören könnt.

Seilt euch ins Erdgeschoss ab – oder nutzt den Gleiter dafür, falls ihr es dramatischer mögt – und richtet euren Blick nach Nordwesten, wo ihr Feuerglimmer entdeckt, der den Weg versperrt. Sprengt diesen wie gewohnt mit eurem Anzünder in die Luft. Doch bevor ihr durch das frisch entstandene Loch in der Wand schlüpft, braucht ihr noch eine Kiste.

Lauft dafür ein wenig in Richtung Südosten in das Gebäude rein und ihr seht auf der linken Seite, oberhalb eurer Position, eine Kiste mit gelben Markierungen. Ihr kennt das Spiel mittlerweile ja bestimmt schon, also holt den Greifhaken raus und zieht die Box zu euch runter. Schiebt diese nun zu der Stelle, wo ihr eben noch einen Feuerglimmer gesprengt habt.

Positioniert die Kiste unterhalb des Metallstegs, sodass ihr von ihr aus an die gelbe Halterung springen könnt und den oberen Bereich erreicht. Interagiert dort mit dem gelben Drehrad und das Wasser beginnt in den Raum zu fließen. Springt nun schnell nach unten und schiebt die Kiste in die Wandlücke im Süden, wo ein Gitter den Weg versperrt.

Schwimmt nun zurück in den großen Hauptraum und bewegt euch nach Südosten, wo ihr die Treppen erreicht, auf denen die Schlüsselkarte dieser Reliktruine liegt. Nehmt das wichtige Item an euch und schwimmt dann zu der verschlossenen Tür im Nordwesten, die ihr nun öffnen könnt. Auf der anderen Seite findet ihr eine weitere Kiste.

Holt die Kiste raus, schiebt diese ins Wasser und hangelt euch dann mit eurem Greifhaken zu der nächsten Säule, wo ihr stehen und somit den Greifhaken einsetzen könnt, um die Box im Wasser näher an euch heranzuziehen. Im Süden seht ihr einen Bereich mit einer zerstörten Treppe und weiteren Säulen, begebt euch dorthin.

Stellt euch nun so dicht an den Rand am Wasser wie nur möglich und ihr könnt die Kiste erneut mit eurem Greifhaken erreichen und zu euch ziehen. Auf der gegenüberliegenden Seite, zwischen zwei Säulen, könnt ihr ebenfalls stehen ohne ins Wasser rutschen, also wiederholt das Spiel hier.

Letztendlich wollt ihr die Kiste zum südlichsten Punkt ziehen, nahe dem Grünglanz. Dort findet ihr über eurem Kopf eine gelbe Halterung zwischen den Säulen, die ihr mit der Kiste erreichen könnt. Klettert so also nach oben und über die Säule in das oberste Stockwerk. Dort findet ihr das Ornament, das sich bereits seit eurer Ankunft mit einem roten Leuchten bemerkbar gemacht hat.

Damit gilt die Reliktruine Die Stillsande als abgeschlossen, doch gibt es neben dem Ornament noch weitere Schätze zu finden. Seht euch also gerne vor eurer Abreise noch in Ruhe um, und steckt die seltenen Materialien ein. Habt ihr alles von Wert entdeckt, wird Aloy dies entsprechend kommentieren.