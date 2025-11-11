Baldurs Gate 3 Hotfix 32 – Crossplay und Modding verbessert, Abstürze behoben

Larian Studios hat gerade den neuesten Hotfix #32 für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht, der zahlreiche Probleme behebt und das Spielerlebnis weiter optimiert. Dieser Hotfix konzentriert sich auf Verbesserungen im Bereich Crossplay, Modding, sowie das Beheben von Abstürzen. Auch wenn die großen Inhaltsupdates für das Spiel abgeschlossen sind, zeigt dieser Patch, dass Larian weiterhin engagiert ist, das Spielerlebnis in Faerun zu verbessern.

Was bringt der neue Hotfix?

Welche Probleme werden durch den Hotfix #32 behoben? Das Update adressiert einige kritische Bugs, darunter Probleme beim Löschen von Speicherständen, die Darstellung des Hauptmenüs und das unerwünschte Aktivieren von Cross-Play in Nicht-Cross-Play-Sitzungen. Zudem wurden potenzielle Absturzursachen auf verschiedenen Plattformen behoben, die unter anderem durch das Modding-Toolkit verursacht wurden.

Ein spezieller Fix für das Modding-Toolkit wird im Laufe des Tages ausgerollt, während die anderen Änderungen bereits auf allen Plattformen verfügbar sind. Diese Anpassungen sollen insbesondere das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Plattformen verbessern und das Modding-Erlebnis stabiler gestalten.

Details zu den Patch Notes

Welche spezifischen Änderungen enthält der Hotfix? Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der Änderungen:

Modding Toolkit: Ein Fix für mögliche Abstürze durch ungültige Steuerzeichen beim Umbenennen oder Erstellen von Ressourcen wird heute ausgerollt.

Ein Fix für mögliche Abstürze durch ungültige Steuerzeichen beim Umbenennen oder Erstellen von Ressourcen wird heute ausgerollt. Abstürze und Leistung: Behebung von Abstürzen beim Wechsel des Eingabemodus in Multiplayer-Spielen und bei der Nutzung von Xbox Cross-Play. Auch Abstürze im Split-Screen-Modus mit DLSS auf Vulkan sowie weitere Performance-Probleme wurden adressiert.

Behebung von Abstürzen beim Wechsel des Eingabemodus in Multiplayer-Spielen und bei der Nutzung von Xbox Cross-Play. Auch Abstürze im Split-Screen-Modus mit DLSS auf Vulkan sowie weitere Performance-Probleme wurden adressiert. Neue Unterklassen: Ein Bug, der dazu führte, dass Sternenformen durch den Schattenfluch entfernt wurden, wurde behoben.

Ein Bug, der dazu führte, dass Sternenformen durch den Schattenfluch entfernt wurden, wurde behoben. Gameplay: Behebung eines Fehlers im Multiplayer, bei dem der Avatar des Clients unsichtbar blieb, bis er sich bewegte. Auch ein Problem mit der Darstellung der Spielwelt und des Hauptmenüs nach der Charaktererstellung wurde gelöst.

Behebung eines Fehlers im Multiplayer, bei dem der Avatar des Clients unsichtbar blieb, bis er sich bewegte. Auch ein Problem mit der Darstellung der Spielwelt und des Hauptmenüs nach der Charaktererstellung wurde gelöst. Cross-Play: Ein Bug, der das Aktivieren von Cross-Play und Einladen von Spielern in nicht-Cross-Play-Sitzungen erlaubte, wurde behoben. Spieler müssen sicherstellen, dass der zu verwendende Speicherstand Cross-Play aktiviert hat.

Ein Bug, der das Aktivieren von Cross-Play und Einladen von Spielern in nicht-Cross-Play-Sitzungen erlaubte, wurde behoben. Spieler müssen sicherstellen, dass der zu verwendende Speicherstand Cross-Play aktiviert hat. UI und Tooltips: Korrektur von Entwicklertests im Tooltip des Aufstiegsbonus bei Schattenklinge und Lösung eines Problems beim Löschen von Spielständen.

Korrektur von Entwicklertests im Tooltip des Aufstiegsbonus bei Schattenklinge und Lösung eines Problems beim Löschen von Spielständen. Art: Behebung von Materialproblemen bei männlichen Halblingen und Clipping-Problemen bei weiblichen Gnominnen mit einer speziellen Rüstung.

Was erwartet uns in Zukunft?

Welche Pläne gibt es für Baldur’s Gate 3? Während Larian Studios mit Patch 8 das Ende der großen Inhaltsupdates markiert hat, deutet der Entwickler an, dass dies „der Beginn einer aufregenden neuen Reise“ sein könnte. Es bleibt spannend, was Larian zukünftig für die Fans bereithält.

Zusätzlich zu diesen technischen Verbesserungen bietet Larian eine ausführliche Anleitung, wie Cross-Play aktiviert und Freunde über das Larian-Konto hinzugefügt werden können. Diese Informationen sind nützlich für alle, die mit Freunden über verschiedene Plattformen hinweg spielen möchten.

Was hältst du von den neuesten Änderungen in Baldur’s Gate 3? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!