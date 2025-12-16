ARC Raiders Patch – Bauplan-Flut sorgt für Diskussionen im Dezember 2025

Der neue Cold Snap Patch von ARC Raiders hat nicht nur eine verschneite Karte und neue Events eingeführt, sondern auch für ordentlich Diskussion gesorgt. Grund dafür ist die drastisch erhöhte Spawnrate von Bauplänen, die derzeit die Spielbalance ins Wanken bringt.

Seit dem Update vom 16. Dezember 2025 berichten viele, dass sie nach nur einem Raid mit bis zu acht Bauplänen zurückkehren – ein Wert, der die Seltenheit und Wertigkeit dieser Items infrage stellt. Besonders auffällig ist der Hotspot Stella Montis, von dem ein Spieler gleich vier Baupläne – darunter den seltenen Aphelion – auf einmal extrahieren konnte. Solche Zahlen waren vor dem Patch nahezu undenkbar.

Was steckt hinter der erhöhten Spawnrate?

Wie kam es zu dieser Änderung? Laut den offiziellen Patchnotes von Entwickler Embark Studios wurde die Verteilung der Baupläne gezielt überarbeitet. Ziel war es, unterrepräsentierte Gegenden auf der Karte stärker zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurden Drop-Locations neu zugewiesen: So fällt der Aphelion-Bauplan nun nicht mehr bei der Matriarch, sondern bei Stella Montis.

Ob die aktuell hohe Drop-Rate ein Versehen ist oder gewollt – dazu äußerte sich das Studio bislang nicht eindeutig. Spieler vermuten jedoch, dass ein Hotfix bevorstehen könnte, um das Loot-Niveau wieder zu senken. Immerhin steht mit der ersten Expedition am 22. Dezember 2025 ein Event bevor, das stark auf die Motivation durch Loot angewiesen ist.

Was bringt der Cold Snap Patch sonst noch?

Welche Inhalte enthält das Update? Neben der Loot-Änderung ist vor allem der neue Map Modifier namens Cold Snap hervorzuheben. Dieser überzieht die Karte mit Schnee und verändert das Gameplay spürbar: Sichtweiten sind eingeschränkt, Oberflächen rutschig und die Kälte setzt deinem Charakter gesundheitlich zu, wenn du zu lange draußen bleibst.

Als Ausgleich erhöht sich jedoch der Loot-Wert während dieser Wetterlage – ein Aspekt, der möglicherweise ebenfalls zur aktuellen Bauplan-Schwemme beiträgt. Ergänzt wird das Update durch das Flickering Flames Event, kostenlose kosmetische Items, zahlreiche Bugfixes sowie Quality-of-Life-Verbesserungen.

Neue Möglichkeiten für deinen Spielstil

Was verändert sich beim Fortschritt deines Charakters? Mit Patch 1.7.0 kannst du nun deine Skillpunkte gegen Ingame-Währung zurücksetzen. Da es ohne Reset unmöglich ist, alle Fähigkeiten gleichzeitig zu maximieren, eröffnet das neue System mehr Flexibilität beim Build deiner Spielfigur. Das System wird insbesondere in Hinblick auf die bevorstehende Expedition interessant, da dort zusätzliche Skillpunkte winken.

Einige sehen darin sogar einen Grund, weniger motiviert zu sein, an der Expedition aktiv teilzunehmen – schließlich lassen sich Baupläne aktuell so leicht wie nie beschaffen, und auch das Skillsystem ist nun deutlich durchlässiger.

Zusätzliche Belohnung für Fans von The Finals

Wie bekommst du das neue Outfit? Im Rahmen einer Cross-Promotion mit dem ebenfalls von Embark entwickelten Shooter The Finals kannst du dir ein exklusives Outfit für ARC Raiders sichern. Dafür musst du lediglich drei Matches in The Finals spielen. Da der Shooter kostenlos auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar ist, lohnt sich der Abstecher für viele doppelt.

Wie geht es weiter mit ARC Raiders?

Was plant Embark Studios für die nächsten Wochen? Nach dem Cold Snap Update kündigte das Studio eine Pause über die Feiertage an. Wöchentliche Updates wird es vorerst nicht mehr geben. Stattdessen wechseln die Veröffentlichungen sowie Shop-Rotationen auf einen festen Dienstag-Rhythmus. Während dieser Pause will das Team weiterhin kritische Bugs beobachten und beheben.

ARC Raiders wurde am 30. Oktober 2025 für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Seitdem hat es bereits mehrere größere Updates erhalten und wird mit wachsender Spielerbasis kontinuierlich weiterentwickelt. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und kombiniert PvPvE-Elemente in einem einzigartigen Third-Person-Setting.

Was hältst du von der aktuellen Bauplan-Flut? Bist du Fan der neuen Dropchancen oder sollte Embark Studios schnell nachjustieren? Diskutiere mit in den Kommentaren!