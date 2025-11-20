Take-Two nutzt KI zur Automatisierung – Was Zelnick zu GTA 6 sagt

Der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, hat kürzlich in einem Interview bei CNBC’s Squawk Box über die Rolle von KI in der Spieleentwicklung gesprochen. Während des Gesprächs ging es auch um die Verzögerung von Grand Theft Auto VI und den damit verbundenen Kursrückgang der Aktie. Zelnick äußerte sich zu verschiedenen Themen, darunter die Konsolen- und PC-Märkte, aber der Fokus lag auf den Fortschritten bei der Integration von KI in den Entwicklungsprozess.

Die Rolle von KI in der Spieleentwicklung

Wie verbessert KI die Spieleentwicklung bei Take-Two? Zelnick betonte, dass KI vor allem dazu eingesetzt wird, Effizienz in der Spieleentwicklung zu schaffen. Dies bedeutet nicht, dass Arbeitsplätze reduziert werden, sondern dass monotone Aufgaben automatisiert werden, damit sich die Entwickler auf kreative Aspekte konzentrieren können. „Wir sehen einige gute, frühe Ergebnisse bei der Schaffung von Effizienzen“, erklärte Zelnick. Diese Effizienzen bedeuten nicht den Abbau von Arbeitsplätzen, sondern die Möglichkeit, sich auf interessantere und kreativere Aufgaben zu konzentrieren.

Ein weiterer Aspekt, den Zelnick hervorhob, ist die Möglichkeit, Charaktere in Spielen auf Grundlage der von Autoren erstellten Skripte zu trainieren. Dies ermöglicht eine natürlichere Interaktion im Spiel. Er sagte, dass „Charaktere auf das Skripting, das von großartigen Autoren erstellt wurde, trainiert werden sollten und dann in einer natürlicheren Weise interagieren sollten.“

Die Zukunft der Spieleentwicklung mit KI

Kann KI die Spieleentwicklung revolutionieren? Ein Moderator von Squawk Box fragte Zelnick, ob KI irgendwann in der Lage sein wird, Spiele von der Qualität wie GTA VI zu erstellen. Zelnick antwortete, dass „niemals“ eine lange Zeit sei, aber er zweifelt daran, dass KI alleine in der Lage sein wird, ein massives Hit-Spiel zu kreieren.

Zelnick erklärte, dass die Kreation von Spielen mehr als nur die technische Umsetzung umfasst. Es geht auch darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem die besten Talente kreativ arbeiten können, sowie um die Fähigkeit, Spiele zu vermarkten und zu vertreiben. „Wenn du ein Grafikbild mit KI erstellen kannst, das genauso gut aussieht wie ein Bild in einem professionellen Unterhaltungsstück, sicher. Aber kannst du alles zusammenfügen und einen massiven Hit kreieren? Wahrscheinlich nicht.“

Ein Blick auf die Zukunft mit KI

Wie sieht die Zukunft von Take-Two mit KI aus? Zelnick sieht eine Zukunft, in der KI weiterhin eine unterstützende Rolle in der Spieleentwicklung spielt, insbesondere bei der Automatisierung von Routineaufgaben, um die Kreativität zu fördern. Er betonte jedoch, dass großartige Autoren immer noch unverzichtbar sind und die KI lediglich als Ergänzung zu menschlichem Talent und Kreativität dient.

Was denkst du über die Kommentare von Strauss Zelnick? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten. Für mehr Updates zu GTA VI und anderen Take-Two Spielen, bleib dran!