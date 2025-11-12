Kingdom Come: Deliverance 2 – Update 1.5 bringt riesige Verbesserungen, finalen DLC „Mysteria Ecclesiae“ & Royal Edition

Warhorse Studios haben in dieser Woche kräftig nachgelegt: Mit dem Update 1.5, dem finalen Story-DLC „Mysteria Ecclesiae“ und der neuen Royal Edition erhält Kingdom Come: Deliverance 2 gleich drei große Neuerungen. Spieler dürfen sich über technische Feinschliffe, frische Inhalte und das ultimative Komplettpaket des Mittelalter-RPGs freuen.

Update 1.5: Feinschliff in allen Bereichen

Das umfangreiche Update 1.5 sorgt für spürbare Verbesserungen in fast allen Bereichen des Spiels – von Kämpfen über Quests bis hin zum täglichen Leben in Böhmen.

Eine der praktischsten Änderungen betrifft das Schmieden: Materialien können jetzt direkt aus dem Lager oder dem Pferde-Inventar verwendet werden, was das Handwerk deutlich komfortabler macht. Auch im Kampfsystem hat Warhorse nachgebessert: Holzäxte verfügen endlich über eigene Sounds, und Kamera-Fehler beim Blocken mit Schilden gehören der Vergangenheit an.

Die Alltagslogik der NPCs wurde an vielen Stellen angepasst – Dorfbewohner gehen wieder verlässlich ihren Routinen nach, Händler reagieren realistischer und diverse Szenen wie das Trinken, Arbeiten oder Schlafen wirken natürlicher. Auch das HDR-Rendering wurde überarbeitet, wodurch Farben satter und realistischer erscheinen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein weiteres Highlight: Für jede Sprachversion stehen nun eigene Gesichtsanimationen zur Verfügung, statt wie zuvor die englischen Lip-Syncs zu übernehmen. Das sorgt vor allem in den lokalisierten Fassungen für glaubwürdigere Dialoge.

Dazu kommen hunderte Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen in Quests, Animationen, Sounddesign, Lichtdarstellung, Interface und Reittierverhalten. Von falsch platzierten NPCs bis zu schwebenden Ratten wurde vieles angefasst – Kingdom Come 2 läuft mit Version 1.5 nun so rund wie nie zuvor.

Mysteria Ecclesiae: Der letzte Story-DLC

Mit „Mysteria Ecclesiae“ verabschiedet sich Warhorse Studios von der DLC-Reihe des Spiels – und das mit einem spannenden Finale. Die Erweiterung führt Spieler in das geheimnisvolle Kloster Sedletz, das von einer tödlichen Krankheit heimgesucht wird.

Protagonist Heinrich schlüpft diesmal in die Rolle eines Detektivs: Innerhalb der Klostermauern gilt es, den Ursprung der Seuche zu ergründen und düstere Geheimnisse zu lüften. Dabei stehen klassische Ermittlungsarbeit, Entscheidungsfreiheit und neue Gegenstände wie Outfits, Tränke und Waffen im Fokus.

Warhorse beschreibt den DLC als „eine packende Mission, die deine detektivischen Fähigkeiten auf die Probe stellt – und mehr verbirgt, als man zunächst vermutet.“

„Mysteria Ecclesiae“ ist Teil des Erweiterungspasses oder separat im PlayStation Store erhältlich (Preis: 13,99 Euro).

Royal Edition: Das Gesamtpaket für Neueinsteiger

Wer Kingdom Come: Deliverance 2 bisher verpasst hat, bekommt mit der Royal Edition jetzt das komplette Mittelalter-Erlebnis in einem Paket.

Die Edition enthält:

Das Hauptspiel

Alle bisherigen DLCs : Ausrüstung des tapferen Jägers Schilde der vergehenden Jahreszeiten Löwenwappen Legacy of the Forge Brushes with Death Mysteria Ecclesiae

:

Preislich liegt die Royal Edition bei 89,99 Euro im PlayStation Store – ein faires Angebot für das komplette Werk, inklusive aller Updates und Erweiterungen.

Das Mittelalter glänzt wieder

Mit Update 1.5 hat Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance 2 technisch und inhaltlich auf Hochglanz poliert. Zahlreiche Fehler wurden beseitigt, Animationen und Beleuchtung verbessert, und auch spielmechanisch hat das Rollenspiel noch einmal an Tiefe gewonnen.

Der finale DLC „Mysteria Ecclesiae“ liefert einen stimmungsvollen Abschluss, während die Royal Edition das perfekte Gesamtpaket für alle ist, die Heinrichs Abenteuer erstmals erleben wollen.

Nach diesem Update steht fest: Kingdom Come: Deliverance 2 ist reifer, schöner und stabiler denn je – und damit das beste Mittelalter-RPG seiner Art. Bist du an dieser Stelle noch nicht vollends überzeugt, lege ich dir meinen umfangreichen Testbericht zu dem Mittelalter-Rollenspiel wärmstens ans Herz!.