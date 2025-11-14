Call of Duty: Black Ops 7 jetzt im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar

Der Xbox Game Pass Ultimate hat vor kurzem mit einem der größten Spiele des Jahres 2025 aufgerüstet: Call of Duty: Black Ops 7. Dieses Spiel wurde am 14. November 2025 veröffentlicht und ist nun auf zwei der Xbox Game Pass-Tiers verfügbar: PC und Ultimate. Das Spiel ist bekannt für seine umfangreiche Kampagne, die sowohl solo als auch im kooperativen Squad-Modus gespielt werden kann. Mit beeindruckenden 16 6v6-Multiplayer-Karten, zwei großflächigen 20v20 Schlachtfeldern und der größten Zombies-Map der Serie, Ashes of the Damned, wird es als eines der ambitioniertesten Projekte von Treyarch und Raven Software bezeichnet.

Xbox Game Pass und seine Vorteile

Was ist der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Dienst von Microsoft, der es dir ermöglicht, eine Vielzahl von Spielen auf verschiedenen Plattformen zu spielen. Dazu gehören Konsolen, PCs und Cloud-basierte Dienste. Mit einem rotierenden Katalog von Spielen bietet der Game Pass Flexibilität, da du Spiele herunterladen und spielen kannst, solange dein Abonnement aktiv ist. Der Xbox Game Pass Ultimate vereint hierbei die Vorteile des Konsolen- und PC-Gaming und bietet dir zusätzlich den Zugang zu Xbox Cloud Gaming.

Wie beeinflusst der Game Pass die Veröffentlichung von Spielen? Seit 2018 sind alle neuen Titel der Xbox Game Studios direkt am Erscheinungstag für Game Pass-Abonnenten verfügbar. Diese Strategie hat sich als erfolgreich erwiesen, da sie den Abonnenten sofortigen Zugang zu den neuesten Spielen bietet. Der aktuelle Hinzufügung von Call of Duty: Black Ops 7 unterstreicht diesen Ansatz und zeigt, dass Microsoft bestrebt ist, das Angebot ständig zu erweitern und attraktiv zu halten.

Call of Duty: Black Ops 7 im Detail

Was macht Call of Duty: Black Ops 7 einzigartig? Das Spiel besticht durch seine packende Storyline, die im Jahr 2035 spielt und eine JSOC-Einheit unter der Führung von David Mason begleitet. Die Kampagne kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus genossen werden und bietet dir elf Missionen, die in der Mittelmeerstadt Avalon angesiedelt sind. Beim Abschluss aller Missionen wird der Endgame-Modus freigeschaltet, bei dem bis zu 32 Spieler gemeinsam Herausforderungen bewältigen können.

Welche Mehrspielermodi sind verfügbar? Der Mehrspielermodus von Black Ops 7 bietet eine Vielzahl von Spielmodi wie Team Deathmatch, Domination und Hardpoint. Interessanterweise gibt es auch den Skirmish-Modus, der 20v20-Kämpfe auf spezialisierten Karten ermöglicht. Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten kannst du deinen Rang erhöhen und neue Ausrüstungen und Fähigkeiten freischalten, die dein Spielerlebnis bereichern.

Zukunftsausblick und weitere Veröffentlichungen

Was steht für den Xbox Game Pass an? Mit dem kürzlichen Update hat Microsoft versprochen, jährlich mehr als 75 Day-One-Releases im Ultimate-Tier bereitzustellen. Spiele wie Fable, Subnautica 2 und Forza Horizon 6 sind bereits für 2026 bestätigt. Damit bleibt der Dienst weiterhin spannend für dich und andere Gaming-Enthusiasten.

Wann kommt Black Ops 7 in die Premium-Bibliothek? Microsoft hat angekündigt, dass Xbox-publizierte Titel innerhalb eines Jahres in die Game Pass Premium-Bibliothek aufgenommen werden sollen. Dies bedeutet, dass du eventuell ab Mitte 2026 damit rechnen kannst, dass Black Ops 7 auch in dieser Bibliothek erscheint, obwohl bisherige Verzögerungen bei ähnlichen Titeln bestehen.

Was denkst du über die neuesten Entwicklungen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!