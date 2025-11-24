Steam Awards 2025 – Stimme bis 1. Dezember für dein Lieblingsspiel ab

Die Nominierungen für die Steam Awards 2025 sind eröffnet und du hast bis zum 1. Dezember 2025 Zeit, deine Favoriten in 11 Kategorien zu wählen. Diese renommierte Auszeichnung bietet dir die Möglichkeit, die besten PC-Spiele des Jahres auf Valves Plattform zu bestimmen.

Die Kategorien der Steam Awards 2025

Welche Kategorien gibt es bei den Steam Awards 2025? Zu den Kategorien gehören Klassiker wie das Spiel des Jahres, VR-Spiel des Jahres und die Auszeichnung Labor der Liebe, die Spiele honoriert, die seit Jahren gepflegt und verbessert werden. Weitere Kategorien sind Bestes Spiel auf dem Steam Deck, Bestes Spiel, das du schlecht beherrschst, Besser mit Freunden, Herausragender visueller Stil, Bester Soundtrack, Innovativstes Gameplay, Zurücklehnen und Entspannen sowie Herausragendes storyreiches Spiel.

Für jede dieser Kategorien kannst du deine Lieblingsspiele nominieren und so Einfluss darauf nehmen, welche Titel als die besten des Jahres anerkannt werden. Besonders spannend ist die Kategorie Bestes Spiel auf dem Steam Deck, da hier Spiele ausgezeichnet werden, die optimal auf Valves Handheld funktionieren.

Auswahlverfahren und wichtige Termine

Wie läuft das Auswahlverfahren ab? Die Nominierungsphase endet am 1. Dezember 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Danach werden die Finalisten am 18. Dezember 2025 während des jährlichen Steam-Winter-Sales bekannt gegeben. Die endgültigen Gewinner werden am 3. Januar 2026 vorgestellt.

Um nominiert zu werden, müssen die Spiele, mit Ausnahme der Kategorie Labor der Liebe, innerhalb des letzten Jahres auf der Steam-Plattform veröffentlicht worden sein. Ein Beispiel ist Final Fantasy 7 Rebirth, das trotz seiner früheren Veröffentlichung auf der PS5 in diesem Jahr auf Steam erschien und somit teilnahmeberechtigt ist.

Besondere Titel und Nominierungen

Welche Spiele sind in diesem Jahr im Rennen? Unter den nominierten Spielen für das Spiel des Jahres finden sich RPGs wie Clair Obscur: Expedition 33 und Digimon Story: Time Stranger. Auch in anderen Kategorien gibt es spannende Titel, wie Hades 2, Ninja Gaiden 4 und Hollow Knight: Silksong, die um den Titel Bestes Spiel auf dem Steam Deck konkurrieren.

Multiplayer-Spiele sind in der Kategorie Besser mit Freunden vertreten, darunter kostenpflichtige Titel wie REPO und ARC Raiders sowie Free-to-Play-Optionen wie Wo die Winde wehen und Marvel-Rivalen. In der Kategorie Labor der Liebe können Spiele wie Baldur’s Gate 3 und Final Fantasy 14 nominiert werden, die auch lange nach ihrer Veröffentlichung noch gepflegt werden.

Deine Stimme zählt

Wie kannst du abstimmen? Als Steam-Nutzer hast du die Möglichkeit, in jeder Kategorie deine Stimme abzugeben und damit zu beeinflussen, welche Spiele am Ende ausgezeichnet werden. Dies ist eine großartige Gelegenheit, deine Favoriten ins Rampenlicht zu rücken und sie für ihre Leistungen zu honorieren.

Die Steam Awards sind ein spannendes Ereignis für die Gaming-Community und eine hervorragende Möglichkeit, die besten Spiele des Jahres zu feiern. Welche Titel es am Ende in die Finalrunde schaffen, bleibt abzuwarten. Deine Stimme kann den Unterschied machen!

Welches Spiel wirst du nominieren? Teile deine Gedanken und Empfehlungen in den Kommentaren!