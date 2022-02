Horizon Forbidden West: Guide zur Reliktruine Die lange Küste – Lösung

Wer sich die Zeit nimmt die große Open World von Horizon Forbidden West zu erforschen, entdeckt immer wieder Überreste des Alten Volks, Orte, die als Reliktruinen bekannt sind. Hier findet Aloy nicht nur seltene Items, sondern auch die mysteriösen Ornamente.

Einer dieser Orte befindet sich südlich von Der Sitz der Wächter, wo ihr auch einen der sechs Langhälse im Spiel finden könnt. In unserem Guide verraten wir euch, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um die Reliktruine Die lange Küste komplett erkunden zu können und wie ihr das dort verborgene Ornament erreicht.

Die lange Küste: Vorbereitungen treffen

Reliktruinen in Horizon Forbidden West lassen sich meist nur mit entsprechender Spezialausrüstung komplett erkunden, denn oftmals versperren Metallblumen und Feuerglimmer den Weg, die ihr nur mit dem Rankenschneider und dem Anzünder beseitigen könnt.

Auch in Die lange Küste gibt es solche Blockaden, jedoch zum Glück nur in Form der blumenartigen Feuerglimmer, daher reicht der Anzünder hier vollkommen aus. Wie ihr diesen Ausrüstungsgegenstand erhaltet, verraten wir euch in dem Guide Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Die lange Küste erkunden – Lösung

Nähert euch dieser Reliktruine von Norden und ihr findet einen Durchbruch in der Mauer, der es euch erlaubt, das Gelände dahinter zu betreten. Auf der linken Seite, also in Richtung Osten, findet ihr ganz am Rand der Anlage einen Metallsteg und an dessen Ende gelbe Halterungen an der Wand, die ihr nutzt, um euch rechts rüber zu dem Feuerglimmer zu schwingen.

Zerstört diesen mit eurem Anzünder und schaut auf der anderen Seite nach oben. Dort laufen Schienen oberhalb eures Kopfes entlang, die ihr nutzen könnt, um die Kiste über eurem Kopf zu erreichen. Legt dafür den Schalter gegenüber der zerstören Wand um, ihr könnt diesen durch das Loch im Gemäuer mit eurem Greifhaken erreichen.

Doch müsst ihr euch beeilen, denn das Transportgerät erscheint nach dem Umlegen des Schalters so schnell wie es wieder verschwindet. Interagiert also mit dem Schalter, lauft schnell zu den Schienen und hangelt euch dort mit dem Greifhaken nach oben. Im direkten Anschluss springt ihr wieder ab und erreicht so den Übergang mit der ersten Kiste.

Zieht diese via Greifhaken zu euch heran und lasst sie somit nach unten fallen, springt dann hinterher und schiebt die Kiste über den Platz nach Westen, wo sie noch einmal eine Etage tiefer fällt. Lauft zu dem Durchgang im Westen und zieht die Kiste erneut mit eurem Greifhaken heran, schiebt sie danach auch durch diese Lücke in der Wand und sie landet abermals ein Stück weit tiefer.

Nun müsst ihr die Kiste nur noch weiter nach Westen ziehen und in dem Lastenaufzug verstauen. Danach geht es für Aloy im Nordwesten die Treppe hoch, wo ihr euch die Energiezelle schnappt, diese nach unten tragt und in dem Generator neben dem Aufzug einsetzt. Schlüpft nun selbst in den Fahrstuhl, interagiert dort mit dem Terminal, und fahrt samt Kiste nach oben.

Oben angekommen schiebt ihr die Kiste nach draußen und springt rechts, also in Richtung Süden, über die Trümmer. Auf der rechten Seite findet ihr gelbe Halterungen an der Wand, die ihr nutzen könnt, um bis ganz nach oben zu klettern, wo ihr euch links haltet. Lauft bis zum Rand im Osten, springt dort ab und gleitet mit dem Gleiter über die Mauer, direkt in den nächsten Bereich.

Zerstört hier an der westlichen Wand den Feuerglimmer und schnappt euch dann die zweite Kiste, die zwischen den Stühlen liegt. Schiebt diese durch das neu entstandene Loch und lasst sie am Rand nach unten fallen, sodass sie gegenüber des Aufzugs landet. Ruft den Fahrstuhl nach unten, schiebt die zweite Kiste hinein und kehrt dann zu Kiste #1 zurück.

Die erste Kiste schiebt ihr nun in den noch immer geöffneten Fahrstuhlschacht und lasst sie somit auf den Fahrstuhl selbst krachen. Lauft wieder nach unten, zurück zur zweiten Kiste, und öffnet dort mit eurem Greifhaken die Luke direkt über eurem Kopf.

Aktiviert im Anschluss den Fahrstuhl erneut, indem ihr mit dem Terminal interagiert, damit dieser wieder nach oben fährt. Klettert dann über die zweite Kiste nach oben und schließlich über die ursprünglich erste Kiste weiter bis zum Ornament.

Damit gilt die Reliktruine Die lange Küste in „Horizon Forbidden West“ als abgeschlossen und ihr könnt wieder eurer Wege gehen. Oder ihr sucht noch nach weiteren Schätzen an dem Ort, erst wenn ihr alle Wertsachen entdeckt und eingesackt habt, wird Aloy dies entsprechend kommentieren.