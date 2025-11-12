Neuer PS5-Monitor von Sony – Top-Features für dein Gaming-Erlebnis!

Sony hat kürzlich während der November-Ausgabe von State of Play einen neuen 27-Zoll-Gaming-Monitor vorgestellt, der speziell für die PlayStation 5 entwickelt wurde. Diese Ankündigung ist ein Teil von Sonys Strategie, innovative Hardwarelösungen für die PlayStation-Community anzubieten. Der neue Monitor ist darauf ausgelegt, die Gaming-Erfahrung auf der PS5 zu optimieren und bietet einige beeindruckende Funktionen, die ihn von anderen Bildschirmen unterscheiden.

Besondere Merkmale des PlayStation-Monitors

Welche besonderen Funktionen bietet der neue Monitor? Der PlayStation-Monitor verfügt über ein Quad High Definition (QHD) IPS-Display mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440 Pixeln. Er unterstützt Auto HDR Tone Mapping, das die HDR-Einstellungen automatisch anpasst, wenn du ein Spiel auf der PlayStation 5 oder PlayStation 5 Pro startest. Zudem bietet der Monitor eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz und unterstützt VRR (Variable Refresh Rate), was für flüssige und ruckelfreie Bilder sorgt.

Ein interessantes Feature ist der eingebaute DualSense-Ladehaken, den du bei Bedarf ausklappen und bei Nichtgebrauch verstauen kannst. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Monitors in der Nähe der Kabelanschlüsse. So bleibt dein Gaming-Setup stets aufgeräumt.

Anschlüsse und Kompatibilität

Welche Anschlüsse sind vorhanden und wie kompatibel ist der Monitor? Der Monitor bietet zwei HDMI IN-Anschlüsse (Version 2.1), die eine Auflösung von bis zu 2560 x 1440, 240 Hz, FRL und VRR unterstützen. Zusätzlich gibt es einen DisplayPort IN, der ebenfalls bis zu 2560 x 1440, 240 Hz und DSC bietet. Für zusätzliche Geräte stehen zwei USB Typ-A-Anschlüsse und ein USB Typ-C-Anschluss zur Verfügung. Eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein 3,5-mm-Audioausgang runden das Angebot ab.

Während der Monitor mit einer PlayStation 5 verbunden ist, beträgt die maximale Bildwiederholrate allerdings 120 Hz. Dies hängt von der Kompatibilität der einzelnen Spiele und Geräte ab, sodass nicht alle Funktionen immer nutzbar sind.

Verfügbarkeit und Preis

Wann wird der Monitor erhältlich sein und wie viel wird er kosten? Laut dem PlayStation Blog plant Sony, den Monitor im Jahr 2026 in den USA und Japan auf den Markt zu bringen. Ein genauer Preis wurde bisher nicht bekannt gegeben. Ähnliche Monitore, wie der Samsung Odyssey G6, liegen preislich zwischen 300 und 400 Euro, während Modelle mit OLED-Display oft zwischen 500 und 700 Euro liegen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Sony hier positionieren wird.

Was denkst du über den neuen PlayStation-Monitor und seine Funktionen? Wirst du ihn in Betracht ziehen, wenn er auf den Markt kommt? Teile deine Meinung in den Kommentaren!