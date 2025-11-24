Neue Belohnungen: Pilgrim’s Bounty lockt mit farbigen Rucksäcken in WoW

World of Warcraft hat das beliebte In-Game-Event Pilgrim’s Bounty zurückgebracht und bietet neue Belohnungen für dich an. Dieses Ereignis, das bereits seit Jahren von Spielern als festlicher Anlass gefeiert wird, lockt in diesem Jahr mit neuen kosmetischen Gegenständen, darunter die begehrten Bountiful Backpacks. Diese Rucksäcke sind in vier verschiedenen Farben erhältlich: Grün, Lila, Orange und Weiß. Sie können durch das Öffnen von Pilgrim’s Bounty-Belohnungstaschen, die du durch das Abschließen der täglichen Quests des Events erhältst, gesammelt werden.

Neue Belohnungen und tägliche Quests

Welche neuen Belohnungen gibt es bei Pilgrim’s Bounty? Neben den bunten Bountiful Backpacks bietet das Event weiterhin klassische Belohnungen wie Pilgrim’s Attire, Kleider, Roben, Stiefel und Hüte. Zudem besteht die Chance, das seltene Haustier, das Verängstigte Buschküken, zu ergattern. Diese Belohnungen machen das Event für jeden World of Warcraft-Fan lohnenswert.

Wie kannst du die täglichen Quests abschließen? Jeden Tag stehen fünf tägliche Quests zur Verfügung, die du auf mehreren Charakteren abschließen kannst, um deine Chancen auf die begehrten Belohnungen zu maximieren. Für die Quests benötigst du 20 verschiedene Pilgrim’s Bounty-Lebensmittel, die entweder im Auktionshaus gekauft oder durch die Kochkunst im Spiel hergestellt werden können.

Vorteile und zusätzliche Aktivitäten

Was sind die zusätzlichen Vorteile des Events? Während der Dauer von Pilgrim’s Bounty profitierst du von einem 10%igen Rufbonus, der mit dem 20%igen Bonus des 21. Jubiläums-Events kombiniert werden kann. Diese Kombination ermöglicht es dir, deinen Fraktionsruf und Ruhm effizienter zu steigern.

Gibt es besondere Errungenschaften während des Events? Ja, das Event bietet spezielle Errungenschaften, die mit dem Titel „der Pilger“ und dem Haustier Fettes Turkey belohnt werden. Auch wenn diese nicht notwendig für das Meta-Erfolgserlebnis „Was für eine lange, seltsame Reise es ist“ sind, sind sie dennoch eine nette Ergänzung.

Eventdauer und weitere Informationen

Wie lange dauert das Pilgrim’s Bounty-Event? Das Event läuft derzeit und endet am 30. November 2025 um 14:00 Uhr MEZ. Du hast also noch einige Tage Zeit, um die täglichen Quests zu erledigen und alle Belohnungen zu sammeln.

Gibt es noch andere zeitgleiche Events? Parallel zu Pilgrim’s Bounty kehrt auch das beliebte Turbulent Timeways-Event zurück, das es dir ermöglicht, deine Charaktere schneller zu stärken. Halte Ausschau nach weiteren Details, um das Beste aus diesen Events herauszuholen.

