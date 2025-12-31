Steam Winter Sale 2025: Sichere dir 7 Top-Spiele für unter 100 Euro

Das Steam Winter Sale 2025 läuft noch bis zum 5. Januar 2026 und bietet dir die perfekte Gelegenheit, deine Spielebibliothek mit einem Budget von nur 100 Euro massiv auszubauen. Tausende Titel sind teils stark reduziert – darunter Indie-Perlen, AAA-Klassiker und frisch veröffentlichte Highlights. Wir haben dir eine beispielhafte Einkaufsliste zusammengestellt, mit der du das Maximum aus deinem Geld herausholst.

Top-Spiele unter 100 Euro im Steam Winter Sale 2025

Welche Titel lohnen sich besonders für ein begrenztes Budget? Bei der riesigen Auswahl im Steam Sale fällt die Entscheidung schwer. Deshalb haben wir die besten Deals zusammengestellt, die dich für rund 100 Euro mit einer ganzen Sammlung hochwertiger Spiele versorgen.

Spiel Rabatt Preis Batman Arkham Collection 85 % 8,99 € Dispatch 10 % 26,99 € Hades 70 % 7,49 € Blue Prince 34 % 19,79 € Megabonk 25 % 7,49 € Red Dead Redemption 2 75 % 14,99 € Dave the Diver 45 % 10,99 €

Hochwertige Klassiker zum Spottpreis

Warum sind ältere Spiele besonders lohnenswert? Gerade ältere AAA-Titel wie Red Dead Redemption 2 oder die Batman Arkham Collection bieten dir für wenig Geld enorm viel Inhalt. Die Arkham-Reihe umfasst drei vollständige Spiele inklusive aller DLCs und ist für unter 9 Euro zu haben. Red Dead Redemption 2 überzeugt mit einer der besten Open-World-Erfahrungen der letzten Jahre.

Diese Spiele haben sich über Jahre bewährt und profitieren von jahrelanger Optimierung und Community-Support. Sie gehören zu den meistgelobten Titeln auf Steam – ein Blick auf die Bewertung lohnt sich in jedem Fall.

Indie-Hits und Geheimtipps 2025

Welche neuen Spiele aus 2025 sind echte Preis-Leistungs-Kracher? Blue Prince und Dispatch gehören zu den bestbewerteten Indie-Releases des Jahres. Blue Prince überzeugt mit einem einzigartigen Puzzle-Konzept und stilvoller Atmosphäre, während Dispatch als interaktive Superhelden-Serie mit prominenter Besetzung einen ganz eigenen Weg geht.

Megabonk ist ein Top-Tipp für Fans von Bullet-Hell- und Roguelite-Games. Es erinnert stark an Vampire Survivors und bietet chaotischen Spielspaß mit einem frischen Twist – und das für unter 8 Euro.

Preis-Leistungs-Sieger für Action- und Simulationsfans

Welche Spiele bieten besonders abwechslungsreiches Gameplay? Dave the Diver kombiniert Tiefsee-Action mit Sushi-Restaurant-Management – eine ungewöhnliche, aber gelungene Mischung. Mit 96 % positiven Steam-Bewertungen zählt es zu den beliebtesten Spielen der letzten Jahre und erhält auch 2025 noch neue Inhalte.

Hades bleibt ein Must-Play für Roguelite-Fans. Wer den gefeierten zweiten Teil gespielt hat, sollte sich den Vorgänger für unter 8 Euro nicht entgehen lassen. Die dichte Atmosphäre, das exzellente Kampfsystem und die clevere Story machen es zum Dauerbrenner.

Das bekommst du für deine 100 Euro

Wie sieht die Beispielrechnung aus? Wer diese sieben Titel kauft, zahlt insgesamt rund 96,73 Euro. Damit bleibst du unter der 100 Euro-Marke und erhältst:

3 hochkarätige AAA-Spiele (Batman, Red Dead Redemption 2, Hades)

2, Hades) 3 aktuelle Indie-Titel mit Top-Bewertungen (Blue Prince, Megabonk, Dispatch)

1 kreativen Genremix mit Langzeitmotivation (Dave the Diver)

Die Spiele decken dabei verschiedenste Genres ab – von Action über Rätsel bis zu interaktiver Erzählung und Management. Damit bist du für viele Spielstunden bestens ausgestattet.

Stimmen die Angebote mit den Steam Awards überein?

Welche Rolle spielen die Steam Awards beim Sale? Der Steam Winter Sale ist traditionell eng mit den Steam Awards verbunden. Die Nominierungen und das Voting laufen parallel zur Rabattaktion. Viele der aktuell reduzierten Spiele wurden in den Vorjahren ausgezeichnet oder nominiert – etwa Red Dead Redemption 2, das 2023 für seine anhaltende Qualität trotz fehlender Updates gelobt wurde.

Auch wenn die Awards nicht direkt mit den Preisen verknüpft sind, geben sie einen guten Hinweis auf die Qualität und den Langzeitwert der angebotenen Spiele. Ein Blick auf die nominierten oder ausgezeichneten Titel kann dir also zusätzlich bei der Kaufentscheidung helfen.

Wie sieht deine persönliche Einkaufsliste im Steam Winter Sale 2025 aus? Verrate uns in den Kommentaren, welche Schnäppchen du dir gesichert hast!