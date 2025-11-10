Sword of Justice auf Steam – Erster Eindruck enttäuscht MMO-Fans

Das kürzlich veröffentlichte MMORPG Sword of Justice ist auf Steam kostenlos spielbar, allerdings ist der Start alles andere als reibungslos verlaufen. Trotz der anfänglichen Begeisterung und einer positiven Resonanz aus der geschlossenen Beta, erhielt das Spiel seit seinem offiziellen Release am 7. November 2025 gemischte Bewertungen. Aktuell sind fast die Hälfte der über tausend Reviews negativ.

Herausforderungen und Kritikpunkte

Was sind die Hauptprobleme von Sword of Justice? Viele Nutzer kritisieren, dass Sword of Justice, entwickelt von ZhuRong Studio, primär ein mobiles Spiel sei, das schlecht für den PC optimiert wurde. Diese Kritik wird durch die Tatsache untermauert, dass die mobile Version auf Android einen Nutzerwert von 2,9 und auf iOS 3,9 hat. Zeitlich begrenzte Aktivitäten, die den Fortschritt im Spiel beeinflussen, werden ebenfalls als problematisch angesehen.

Einige Kommentatoren auf Steam bemängeln, dass das Spiel nur eine Portierung von Justice Online sei, was den Eindruck eines unausgereiften PC-Spiels verstärkt. Trotz dieser Kritikpunkte wird die visuelle Gestaltung und die offene Welt von Sword of Justice von vielen gelobt.

Potenziale und positive Aspekte

Was macht Sword of Justice dennoch interessant? Trotz der negativen Bewertungen gibt es viele, die die beeindruckende Grafik und die große, offene Welt des Spiels loben. Die Entwickler haben es geschafft, das Spiel besonders für Gelegenheitsspieler attraktiv zu gestalten, da es einen lohnenden Grind statt eines stressigen Erlebnisses bietet, das durch die Angst, etwas zu verpassen, getrieben wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Bereits vor der weltweiten Veröffentlichung hatte Sword of Justice in Asien 40 Millionen Downloads erreicht und Millionen von Vorregistrierungen im Westen gesammelt. Diese Zahlen zeigen, dass ein großes Interesse an dem Spiel besteht.

Die Zukunft von Sword of Justice

Wie könnte sich die Situation für Sword of Justice entwickeln? ZhuRong Studio hat bisher keine Stellungnahme zu den negativen Bewertungen abgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob es ihnen gelingt, die Spielerbasis mit zukünftigen Updates zu halten oder ob das Spiel in die Liste der vergessenen MMOs aufgenommen wird. Die Entwickler stehen vor der Herausforderung, die Kritiken ernst zu nehmen und entsprechende Verbesserungen vorzunehmen, um das Potenzial des Spiels voll auszuschöpfen.

Wie stehst du zu der aktuellen Situation von Sword of Justice? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren.