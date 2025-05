Hideo Kojima enthüllt Details zu Physint – Veröffentlichung erst in den 2030ern geplant

Hideo Kojima, einer der bekanntesten Videospielentwickler, hat kürzlich Details zu seinem kommenden Spiel „Physint“ bekannt gegeben. Obwohl das Spiel bereits Anfang 2024 offiziell angekündigt wurde, wird es voraussichtlich nicht vor den 2030er Jahren erscheinen. Kojima, der durch seine innovativen Spiele wie „Metal Gear Solid“ und „Death Stranding“ bekannt geworden ist, hat beschlossen, sich nach der Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ neuen Projekten zuzuwenden.

Die Entstehung von Physint

Warum ist Physint so ein besonderes Projekt für Kojima? Hideo Kojima entwickelte die Idee für „Physint“ nach einer lebensverändernden Erfahrung während der COVID-Pandemie. In dieser Zeit erkannte er den Wunsch seiner Fans nach einem neuen Action-Stealth-Spiel im Stile von „Metal Gear Solid“. „Physint“ wird als spiritueller Nachfolger dieser beliebten Reihe angesehen.

In einem Interview mit der französischen Zeitschrift Le Film français sprach Kojima über seine Ambitionen und die Herausforderungen, die mit der Entwicklung eines solch ambitionierten Spiels verbunden sind. Er erwähnte, dass „Physint“ etwa fünf bis sechs Jahre Entwicklungszeit in Anspruch nehmen wird, was bedeutet, dass es erst in der Mitte des Lebenszyklus der PlayStation 6 erscheinen wird.

Kojimas Filmambitionen

Wird Kojima auch in die Filmbranche wechseln? Neben seinen Plänen für „Physint“ hat Kojima großes Interesse bekundet, eines Tages einen Film zu drehen. Dies wäre für ihn eine Ehrung seiner Leidenschaft für das Kino, die ihn seit seiner Kindheit begleitet. Allerdings möchte er zunächst seine laufenden Projekte, einschließlich „Death Stranding 2“, abschließen, bevor er sich dieser neuen Herausforderung widmet.

Mit der Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ am 26. Juni 2025 für die PlayStation 5 wird Kojima einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Karriere erreichen. Das Spiel wird die Rückkehr vieler beliebter Charaktere aus dem ersten Teil beinhalten und neue Figuren einführen, die von renommierten Schauspielern verkörpert werden.

Die Zukunft von Hideo Kojima

Was dürfen Fans von Kojimas zukünftigen Projekten erwarten? Kojima hat noch keine konkreten Details zu „Physint“ veröffentlicht, aber er hat angedeutet, dass es sowohl ein Videospiel als auch ein Film sein könnte. Diese Hybridform könnte die Zusammenarbeit mit bekannten Hollywood-Schauspielern und -Regisseuren beinhalten, ähnlich wie bei „Quantum Break“ von Remedy.

Da Kojima bekannt für seine einzigartigen Geschichten und innovativen Spielmechaniken ist, erwarten Fans mit Spannung, wie er diese Elemente in „Physint“ umsetzen wird. Die Kombination aus Stealth-Action und cineastischem Storytelling könnte ein völlig neues Spielerlebnis bieten.

Was denkst du über Kojimas Pläne und die Entwicklung von „Physint“? Teile deine Meinung in den Kommentaren!