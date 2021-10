Haunted Chocolatier: Neues Spiel von Stardew Valley-Macher mit Gameplay vorgestellt!

Die Katze ist aus dem Sack! Nachdem lange Zeit gemunkelt wurde, an was für einem Spiel der Stardew Valley-Macher Eric Barone arbeiten würde, wurde es nun endlich final vorgestellt. Und es hat sogleich einen ersten Gameplay-Trailer spendiert bekommen. Schaut euch hier die Enthüllung von „ConcernedApe’s Haunted Chocolatier“ an:

In Haunted Chocolatier werden wir selbst zum Chocolatier!

Nachdem der Programmierer also 10 Jahre seiner Karriere damit verbracht hat, an „Stardewe Valley“ zu arbeiten, ist es Zeit für seinen nächsten Lebensabschnitt.

Der neue Titel wird auf „fantastische Möglichkeiten“ setzen. Es ist die Rede von Erfahrungen, die über das Herkömmliche hinausgehen. Hier käme „die magische Geisterschokolade in Spiel“. Es geht ums Unbekannte (das sich im Haus widerspiegelt) und die Vergangenheit (wie den spukenden Geist).

Doch es ist kein Horrorspiel oder ein „böses Spiel“, wie es Barone beschreibt, nur weil Geister und eine heimgesuchtes Heim vorkommen würden. Der Produzent vergleicht „Stardew Valley“ mit der Energie der Sonne, während „Haunted Chocolatier“ in gewisser Weise den Mond darstelle. Doch beide Spiele sollen vitale Spielerfahrungen bieten und ein gutes Gefühl geben.

Am Ende soll es also ein lustiges Spiel werden und da ConcernedApe selber nicht so recht weiß, wie er es beschreiben soll, werden wir uns noch ein wenig gedulden müssen, bis wir mehr vom Spiel sehen, um es vollends zu verstehen.

Aber so viel steht fest. Der pixelartige Look und die Top-Down-Ansicht bleiben erhalten. Und diese Tätigkeiten sind bereits bestätigt:

„Der Gameplay-Loop beinhaltet Zutaten sammeln, Schokolade herstellen und einen Schokoladenladen betreiben.“

Doch es gebe noch sehr viel mehr, was das Spiel am Ende ausmachen würde, so ConcernedApe. Es geht aus der Ankündigung weiter hervor, dass man sich hier nicht in ein Korsett pressen lassen möchte. Insbesondere nach der Arbeit an „Stardew Valley“ möchte der Produzent eine gewissen Form der „Entfesslung“ spüren. Und das werden wir wiederum eines Tages beim Spielen vernehmen.

Das ist Haunted Chocolatier: Auf den ersten Blick sieht es aus wie der Vorgänger. © ConcernedApe

So oder so freuen wir uns jetzt erst einmal auf das neue 2D-Pixel-Adventure und schauen gespannt auf die Entwicklerupdates, wenn Eric Barone weitere Einblicke gewähren möchte. Denn abschließend gibt er zu verstehen, dass noch eine Menge Arbeit auf ihn warte. Einen Releasetermin können wir also noch nicht nennen. Aber gut Ding will Weile haben!

Was haltet ihr von der Idee mit dem magischen Komponente? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und teilt uns euren Ersteindruck mit!

Der Ersteindruck ist einfach magisch! © ConcernedApe

Mehr Infos zu „Stardew Valley“ bekommt ihr hier im letzten Update:

Stardew Valley hat sein letztes Update wohl bekommen – aus gutem Grund