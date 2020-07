Microsoft hat zum gestrigen Showcase sein Versprechen gehalten und erste Spielszenen zu Halo Infinite veröffentlicht. In der 10-minütigen Demo erhaltet ihr erstmals einen Einblick in das Gameplay der Kampagne und damit in die beeindruckenden Kämpfe des ikonischen Master Chiefs:

Was verrät das Gameplay zu Halo Infinite?

Der Launchtitel für die kommende Xbox Series X schart bereits zahlreiche, aufgeregte Fans um sich. Denn die Spielreihe bildet eines der meist begehrten Exklusivtitel aus dem Hause Microsoft. Um so größer ist nun die Aufregung bei der Fortsetzung des Ego-Shooters, der damit wirbt, vollständig auf die Next-Gen-Konsole optimiert und damit höchst leistungsfähig zu sein.

Das Gameplay lässt nun bereits vermuten, was damit gemeint ist: Eine gigantische Auswahl an beeindruckenden Waffen mit viel Bumms, viele verschiedene Gegnertypen, eine gigantisch anmutende, vielseitige Spielwelt und all das bei flüssigen 60fps und einer fantastischen Grafik. Die ersten Spielszenen zeigen einfach, wie verdammt gut das Game aussieht und neben den smoothen Fights absolut epische Ausblicke liefert.

Wann erscheint Halo Infinite? Als Launchtitel für die Xbox Series X, erfolgt der Release des Shooters gemeinsam mit der neuen Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020. Ein kürzlicher Verplapperer von Microsoft lässt nun sogar recht eindeutig einen Termin im November vermuten. Trotz seiner Optimierung für die Next-Gen-Konsole erscheint „Halo Infinite“ außerdem für PC und Xbox One.